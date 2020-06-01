Эксклюзив Пропуск во время карантина Заворотнюк Новости "Дом-2" Коронавирус

Топ новостей

"Я устала": Вера Брежнева рассказала об уходе
Родители тайно залили могилу Началовой бетоном
"Болтается, как г*** в проруби": Водонаева раскрыла настоящую причину развода Гагариной
"Нужно расстаться цивилизованно": Яна Рудковская сообщила о разводе
"Долгое время не хотел говорить об этом": в семью избранника Бузовой пришла беда
Даша Жукова дала откровенное интервью
партнеры
Понедельник
1 июня
Лента новостей
16:21
"Харатьян в юбке": примерившая ретро-образ Собчак напугала россиян
16:21
Под Мурманском рухнул железнодорожный мост
16:15
"Очень скучаю": дочь Голуб поделилась сокровенным
15:59
Продажа украшений и слезы: Седокова рассказала о долгах за жилье
15:47
Павел Прилучный привез детям необычного питомца: В нашем животном мире пополнение
15:41
Смерть близкого человека: Леонид Якубович объявил печальную новость
15:35
"Бурные три года": бывшая жена Бондарчука откровенно о мужчинах после развода
15:23
"Старикашки": оклемавшихся Бабкину и Васильева погнали со сцены
15:07
"Не хочу с тобой жить!": Менщиков из "Дома-2" жестоко избил беременную жену из-за клубнички
15:00
"Мы мало пересекаемся": как изменилась жизнь Асмус и Харламова после скандала с "Текстом"
15:00
Появившийся ребенок разочаровал родившую Ларису Гузееву
14:56
"Меня очень расстроило": Бондарчук о свадьбе бывшего супруга с Андреевой
14:44
Бондарчук случайно свела мужа с Андреевой: Сказала Феде, что красивая актриса
14:43
Сергей Лазарев растрогал поклонников: Мои детки – моя любовь!
14:42
Покрасневшая Глюкоза удивила снимком без макияжа
14:41
Названы округа-лидеры по числу заражений COVID-19 в Московской области
14:38
Врач предупредил россиян о риске развития астмы из-за длительного ношения маски
14:09
Повышение пенсий в России c 1 июня: кому положены новые выплаты
14:04
Алла об этом молчала много лет: лучшая подруга Пугачевой рассекретила взрослого сына
14:03
"Слишком нежная фиалка": звезду "Дома-2" выгнали с необитаемого острова
13:55
Нетрадиционная любовь и антидепрессанты: как живет юная дочь Михаила Ефремова
13:42
На лидера петербургской рок-группы завели уголовное дело о педофилии
13:36
"Это кто?": актер Сафонов чуть не проворонил знакомство с будущей женой
13:24
Снявшийся в сериале от Netflix Алексей Воробьев показал снимки с площадки
13:20
"Так это грузчик!": таинственного возлюбленного Волочковой разоблачили
13:14
"Блондинки по понедельникам": Екатерина Стриженова разъехалась с мужем
13:03
Пьяный россиянин упал и погиб при попытке забраться в квартиру через окно
12:58
"Я могу завтра сдохнуть": взрослый сын-фрик живет за счет Яковлевой
12:48
"Целенаправленно занимался только сыном": муж Савельевой о декретном отпуске
12:47
Экс-муж Горбачевой признал измену и осудил откровенность артистки у Дудя
12:40
"А как же я?": малолетние сын и дочь сбежали от ошарашенной Арбениной
12:25
"Жестокая и ранящая колкость": Миддлтон объявила войну британским журналистам
12:21
Располневшая Меньшова призналась в главном страхе
12:20
В Москве 101-летняя женщина выздоровела от коронавируса
12:05
Виктор Логинов из сериала "Счастливы вместе" показал младшего сына: Точная копия
12:04
Сколько потеряли самые богатые россияне из-за коронавируса
11:55
Молодая медсестра с изящными формами тайно снималась для Playboy по ночам
11:43
"Мне это все не нужно": Жигунов сделал радикальный шаг из-за трагической любви
11:43
В Минтруде назвали число безработных в России
11:33
52-летняя Памела Андерсон хранит купальник из "Спасателей Малибу": Дефилирует в нем по гостиной
11:29
Лучше масок: вирусолог назвал самое эффективное средство защиты от COVID-19
11:21
Трампа спрятали в бункере из-за массовых беспорядков в США
11:07
Интимные ласки Костенко и Тарасова попали на камеру
11:04
О душе пора подумать: очередная молодуха бросила Джигарханяна
10:55
"Время не лечит": Макеева убита страшной трагедией
10:54
Вышел трейлер британского сериала про отравление Скрипалей
10:52
Зараженные коронавирусом политики: кто пострадал от смертельной инфекции
10:52
В США подозревают Москву в причастности к массовым беспорядкам в стране
10:40
Коронавирусом в России заразились свыше 414 тысяч человек
10:37
Курящих и пьющих россиян хотят включить в группу риска по коронавирусу
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Это было ужасно": Степаненко откровенно о разводе с Петросяном
"Я получила травму": Бузова сообщила о нападении
Заявившая о нетрадиционной ориентации дочь Ефремова задумалась об усыновлении ребенка
"Сердце остановилось навсегда": звезда шоу "Дом-2" раздавлена известием о смерти матери
"Шоу достойно ее талантов": потерпевшую крах Собчак гонят на "Дом-2"
Киркоров потратил баснословную сумму на кровать
Шоу-бизнес

"Очень скучаю": дочь Голуб поделилась сокровенным

Марина Голуб. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Дочь актрисы Марины Голуб редко делится подробностями личной жизни, однако происходящие события заставили ее пересмотреть свои взгляды. Анастасия впервые показала поклонникам своего возлюбленного.
прочитано 100 раз

Сразу в нескольких городах США начались акции протеста после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина скончался после жесткого задержания полицией, в ходе которого один из сотрудников наступил ему коленом на шею. Через некоторое время Флойд потерял сознание и был доставлен в больницу, где позднее скончался.

ПО ТЕМЕ

Как живет виновник гибели Марины Голуб

Перед смертью Марина Голуб страдала от тяжелой болезни

Происходящие в Америке события произвели глубокое впечатление на дочь Марины Голуб. В личном микроблоге в "Инстаграм" Анастасия заявила, что поддерживает жителей Соединенных Штатов, которые выступают против насилия в отношении афроамериканцев. "Нет справедливости, нет мира", – написала женщина.

Свое послание она сопроводила снимком с возлюбленным. В кадре дочь Марины Голуб запечатлена с темнокожим мужчиной. "Очень скучаю по своему парню", – призналась Анастасия. Другие детали о новом романе она отказалась раскрыть. Поклонникам остается гадать, как зовут загадочного ухажера.

Напомним, дочь Марины Голуб в прошлом работала на телевидении. С февраля 2013 года она вела ток-шоу "Девчата" на телеканала "Россия". Также с марта по июль 2015 года Анастасия занимала должность директора "Гоголь-центра".

Актриса Марина Голуб трагически погибла в 2012 году. Она находилась на пассажирском сиденье автомобиля, в который врезалась другая машина. Виновник аварии скрылся с места происшествия, но затем пришел в полицию и рассказал о содеянном. Знаменитость похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Автор: 1 июня 2020, 16:15 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Песков рассказал о важном личном поручении Путина по коронавирусу
ПНС пытается шантажировать Россию, поставив под угрозу жизни пленных ученых
Бывший депутат высказался о Зеленском начистоту: Мертвый лев
Порошенко за время пандемии снова стал долларовым миллиардером

Шоу-бизнес

Продажа украшений и слезы: Седокова рассказала о долгах за жилье
Смерть близкого человека: Леонид Якубович объявил печальную новость
"Бурные три года": бывшая жена Бондарчука откровенно о мужчинах после развода
"Старикашки": оклемавшихся Бабкину и Васильева погнали со сцены

Проишествия

На звезду "Моей прекрасной няни" напал сосед с ружьем
Известный артист погиб при пожаре вместе с матерью
"Влюбленный" в Бузову грабитель объяснил свой поступок
Мать убитой историком Соколовым студентки впервые рассказала о ее страшных муках

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Шоу-бизнес

"Так это грузчик!": таинственного возлюбленного Волочковой разоблачили

Балерину вывели на чистую воду
Коронавирус

Коронавирус: последние новости на сегодня, 1 июня 2020 года

Что произошло за сутки
Шоу-бизнес

"Очень скучаю": дочь Голуб поделилась сокровенным

Анастасия опубликовала интимное фото
Шоу-бизнес

Бондарчук случайно свела мужа с Андреевой: Сказала Феде, что красивая актриса

Редактор была под впечатлением от девушки

Гороскоп

Совет на выходные 30-31 мая 2020 года
Гороскоп на выходные 30-31 мая 2020 года
Гороскоп на неделю с 1 по 6 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 29 мая 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Беременная Слуцкая увидела пророческий сон: Маленькая девочка с серыми глазами
"Очень волнительное событие": коронавирус доставил хлопот Загитовой
"Тупость": Тарасова взвыла из-за лжи с российских экранов
"Болезненно переживает": знаменитая фигуристка поведала о состоянии Тутберидзе после бегства Трусовой

Регионы

В России обнаружена гигантская пирамида
Россиянам предложили скидку на похоронные услуги на фоне коронавируса
"Всю заразу пропускают": происходящее на Крымском мосту привело в ужас
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+