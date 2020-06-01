"Очень скучаю": дочь Голуб поделилась сокровенным

Дочь актрисы Марины Голуб редко делится подробностями личной жизни, однако происходящие события заставили ее пересмотреть свои взгляды. Анастасия впервые показала поклонникам своего возлюбленного.

Сразу в нескольких городах США начались акции протеста после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина скончался после жесткого задержания полицией, в ходе которого один из сотрудников наступил ему коленом на шею. Через некоторое время Флойд потерял сознание и был доставлен в больницу, где позднее скончался.

Происходящие в Америке события произвели глубокое впечатление на дочь Марины Голуб. В личном микроблоге в "Инстаграм" Анастасия заявила, что поддерживает жителей Соединенных Штатов, которые выступают против насилия в отношении афроамериканцев. "Нет справедливости, нет мира", – написала женщина.



Свое послание она сопроводила снимком с возлюбленным. В кадре дочь Марины Голуб запечатлена с темнокожим мужчиной. "Очень скучаю по своему парню", – призналась Анастасия. Другие детали о новом романе она отказалась раскрыть. Поклонникам остается гадать, как зовут загадочного ухажера.

Напомним, дочь Марины Голуб в прошлом работала на телевидении. С февраля 2013 года она вела ток-шоу "Девчата" на телеканала "Россия". Также с марта по июль 2015 года Анастасия занимала должность директора "Гоголь-центра".

Актриса Марина Голуб трагически погибла в 2012 году. Она находилась на пассажирском сиденье автомобиля, в который врезалась другая машина. Виновник аварии скрылся с места происшествия, но затем пришел в полицию и рассказал о содеянном. Знаменитость похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.