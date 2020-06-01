"Очень скучаю": дочь Голуб поделилась сокровенным

Сразу в нескольких городах США начались акции протеста после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина скончался после жесткого задержания полицией, в ходе которого один из сотрудников наступил ему коленом на шею. Через некоторое время Флойд потерял сознание и был доставлен в больницу, где позднее скончался.
Происходящие в Америке события произвели глубокое впечатление на дочь Марины Голуб. В личном микроблоге в "Инстаграм" Анастасия заявила, что поддерживает жителей Соединенных Штатов, которые выступают против насилия в отношении афроамериканцев. "Нет справедливости, нет мира", – написала женщина.
Свое послание она сопроводила снимком с возлюбленным. В кадре дочь Марины Голуб запечатлена с темнокожим мужчиной. "Очень скучаю по своему парню", – призналась Анастасия. Другие детали о новом романе она отказалась раскрыть. Поклонникам остается гадать, как зовут загадочного ухажера.
Напомним, дочь Марины Голуб в прошлом работала на телевидении. С февраля 2013 года она вела ток-шоу "Девчата" на телеканала "Россия". Также с марта по июль 2015 года Анастасия занимала должность директора "Гоголь-центра".
Актриса Марина Голуб трагически погибла в 2012 году. Она находилась на пассажирском сиденье автомобиля, в который врезалась другая машина. Виновник аварии скрылся с места происшествия, но затем пришел в полицию и рассказал о содеянном. Знаменитость похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
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