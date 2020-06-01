"Это кто?": актер Сафонов чуть не проворонил знакомство с будущей женой

Кирилл Сафонов в студии шоу "Судьба человека" вспомнил забавное знакомство с Сашей Савельевой. Актер даже не надеялся, что у них с девушкой что-то получится.

Пара вместе уже десять лет, однако этого союза могло не быть. Они познакомились случайно – в караоке, куда их затащили друзья. Как вспоминает актер, девушка зацепила его с первого взгляда, однако он так и не узнал, кто она. "Я где-то видел ваше лицо", – единственное, что сказал артист ей в тот день.

Образ не отпускал Кирилла Сафонова, поэтому он решил раздобыть номер телефона незнакомки. Вместе со своей подругой они долго вычисляли, кто же та блондинка, и в итоге актер написал солистке группы "Фабрика" СМС: "Был рад познакомиться. Кирилл". В ответ Саша лишь спросила "Это кто?"

Артист тогда посчитал, что Савельева просто не его человек, не его судьба. Однако знакомая решила повторно свести пару. Они почти сразу нашли общий язык, и Кирилла Сафонова подкупило, насколько певица глубокий человек.

"Все пошло, как снежный ком, мы стали очень быстро друг другу открываться", – говорит актер. Кстати, в первый раз предложение будущей жене он сделал на иврите. Девушка, конечно, ничего не поняла. Как признается артист в эфире шоу "Судьба человека", он пока просто был не готов по-русски выразить чувства.

Официально Кирилл Сафонов попросил руки Саши Савельевой в присутствии родителей в церкви. В 2010-м пара отпраздновала свадьбу, в прошлом году у супругов родился сын Леон.