"Так это грузчик!": таинственного возлюбленного Волочковой разоблачили

Журналист Отар Кушанашвили сделал неожиданное заявление. По его словам, Анастасия Волочкова выдавала обыкновенного грузчика за своего возлюбленного.

Анастасия Волочкова предпочитает не распространяться о новом избраннике. Известно, что мужчина младше балерины на несколько лет. В прошлом он не был женат, детей у него нет. Периодически знаменитость публикует совместные снимки с возлюбленным, правда, на них нельзя разглядеть его лицо.

Балерина уверят поклонников: свадьба не за горами. Созданием платья для церемонии занимается известный дизайнер Аника Керимова. По некоторым данным, наряд будет расшит кристаллами Сваровски. За роскошный наряд возлюбленному Анастасии Волочковой придется отдать крупную сумму – около 15 миллионов рублей.

Новостям о личной жизни балерины не верит журналист Отар Кушанашвили. В эфире передачи "Ты не поверишь!" он обвинил Анастасию Волочкову во лжи. По его мнению, знаменитость использует подставных лиц для съемок. "Вы видели его? Так это грузчик на фотографиях!", – приводит слова публициста Teleprogramma.pro.

Анастасия Волочкова не хочет, чтобы ее считали одинокой, и поэтому придумывает новые истории. Сначала балерина будет расхваливать нового ухажера, а потом сообщит о его измене. "Это не поменяется никогда, и все у нее будут красть, все будут виноваты", – выразил мнение Отар Кушанашвили.