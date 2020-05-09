Абсолютно голая Ксения Собчак ошеломила народ

Известный фотохудожник опубликовал необычный кадр с совсем юной Ксенией Собчак. Девушка сняла с себя все, кокетливо прикрывшись только руками.



Модный фотограф Саша Гусов решил порадовать подписчиков "заначкой" в виде фотографии одиннадцатилетней давности, на которой запечатлена скандальная телеведущая Ксенией Собчак без нижнего белья.

Фотоснимок оформлен в черно-белых тонах. 27-летняя светская львица предстала перед публикой в позе эмбриона. Звезда расположилась на стуле в полностью обнаженном виде. Такой пикантный кадр неожиданно разместил на своей странице в "Инстаграм" фотохудожник.

Примечательно, что юная прелестница сильно отличается от нынешнего вида известной скандалами экс-ведущей "Дома-2". На кадре запечатлена молодая девушка с мечтательно закрытыми глазами и умиротворенной полуулыбкой – никаких тебе цепких взглядов и хищных оскалов, коими знаменита Ксения Собчак сейчас.

"Красавица Ксения Собчак, Москва, 2009 год", – написал под нежным снимком Гусов. Непривычное амплуа поразило подписчиков. "Кажется, так Ксению никто не фотографировал", "Она невероятная у вас получилась", "Первый раз вижу Ксению в таком нежном образе", "Глаз художника всегда наполнен любовью. Думаю, это самое лучшее фото Собчак", – расхваливают талантливого художника и его юную музу фанаты.

Стоит отметить, что это один из немногих постов с Собчак, где абсолютное большинство за позитивными комментариями.