Абсолютно голая Ксения Собчак ошеломила народ

Модный фотограф Саша Гусов решил порадовать подписчиков "заначкой" в виде фотографии одиннадцатилетней давности, на которой запечатлена скандальная телеведущая Ксенией Собчак без нижнего белья.
Фотоснимок оформлен в черно-белых тонах. 27-летняя светская львица предстала перед публикой в позе эмбриона. Звезда расположилась на стуле в полностью обнаженном виде. Такой пикантный кадр неожиданно разместил на своей странице в "Инстаграм" фотохудожник.
Примечательно, что юная прелестница сильно отличается от нынешнего вида известной скандалами экс-ведущей "Дома-2". На кадре запечатлена молодая девушка с мечтательно закрытыми глазами и умиротворенной полуулыбкой – никаких тебе цепких взглядов и хищных оскалов, коими знаменита Ксения Собчак сейчас.
"Красавица Ксения Собчак, Москва, 2009 год", – написал под нежным снимком Гусов. Непривычное амплуа поразило подписчиков. "Кажется, так Ксению никто не фотографировал", "Она невероятная у вас получилась", "Первый раз вижу Ксению в таком нежном образе", "Глаз художника всегда наполнен любовью. Думаю, это самое лучшее фото Собчак", – расхваливают талантливого художника и его юную музу фанаты.
Стоит отметить, что это один из немногих постов с Собчак, где абсолютное большинство за позитивными комментариями.
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