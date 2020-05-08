Перенесшему коронавирус Лещенко предсказали серьезные проблемы со здоровьем

Льва Лещенко ждет сложный восстановительный период. В Сети предположили, с какими трудностями может столкнуться певец, выздоровевший от COVID-19.

Лев Лещенко тяжело перенес коронавирус, на фоне которого у него развилась двусторонняя пневмония. Но даже после выписки поклонники переживают за здоровье 78-летнего исполнителя.

Артист до сих пор до конца не восстановился. Говорят, у него не проходит общая слабость, вызванная нарушенным кислородным обменом. Чтобы справиться с бронхоспазмами, Льву Лещенко дают гормональные препараты. А они, в свою очередь, могут негативно сказаться на весе и суставах.

По слухам, на фоне подобной терапии у певца могут развиться такие заболевания как артрит, артроз и коксартроз. Кроме того, вероятнее всего, ему придется следить за питанием и придерживаться диеты, чтобы не набрать лишний вес и не обрести проблемы с желудочно-кишечным трактом, печенью и почками.

Напомним, ранее стало известно, что Лев Лещенко даст онлайн-концерт в московском метро в честь 9 мая. Он уже готов доказать своим поклонникам, что поправился и может выходить на сцену.

День Победы невозможно представить без одноименной песни в исполнении Льва Лещенко. Поэтому артист не стал отказываться от предложения как обычно спеть знаменитую композицию.

