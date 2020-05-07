Бывший заметил: Наталья Фриске подкорректировала внешность

После расставания с мужем Сергеем знаменитость начала активно работать над внешним видом. Наталья Фриске занялась спортом и изменила режим питания. В борьбе за стройность артистке помогал личный тренер.
На днях экс-солистка группы "Блестящие" посетила косметологическую клинику. Знаменитость увеличила губы. По словам Натальи, она всегда мечтала подкорректировать эту часть своего лица. "Короче, хотела натурель!" – цитирует артистку 7 Дней.ru.
Добавим, что близкие положительно оценили преображение Натальи Фриске. По словам вокалистки, изменения на ее лице заметил даже бывший муж.
Напомним, Наталья Фриске вышла замуж в 2013 году. Супруги переехали в Шри-Ланку. На чужбине чета открыла собственный бар. Со временем отношения пары разладились. В июле 2019 года в СМИ появились слухи о том, что Наталья собирается развестись.
Спустя время Фриске официально расторгла брак. Интересно, что паре удалось разойтись без скандала. У экс-супругов не было материальных претензий друг к другу. Детей у Натальи и Сергея нет.
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