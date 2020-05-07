Екатерина Варнава перенесла две пластические операции

Екатерина дала большой интервью Собчак. Актриса откровенно рассказала журналистке о проделанных пластических операциях.

Внешность звезды Comedy Woman Екатерины Варнавы за последние 10 лет кардинально изменилась. Поклонники и недоброжелатели уверены в том, что актриса хоть раз в жизни, но все-таки делала пластические операции на лице. Екатерина, в свою очередь, опровергала эти доводы.

Недавно Варнава дала большое интервью Ксении Собчак, где решила расставить все точки над i. Оказалось, актриса все же ложилась под нож хирурга, но с лицом ничего не делала. Она перенесла две пластические операции по уменьшению груди. Первую Екатерина сделала в Лос-Анджелесе. Однако последствия оказались болезненными. Хирург сделал неаккуратный шов, в результате он стал давить на лимфоузел, появилась опухоль. Поэтому Варнава перенесла вторую операцию уже в Москве, которая прошла успешно. Звезда Comedy Woman объяснила, что с большой грудью ей было физически тяжело, поэтому уменьшила ее.

Напомним, Екатерина Варнава также рассказала журналистке, что год назад рассталась со своим избранником Константином Мякиньковым. Актрису не устраивало быть главной и самостоятельной в отношениях, она сама решила расстаться. Так или иначе, бывшие возлюбленные остались друзьями.