Екатерина Варнава перенесла две пластические операции

Внешность звезды Comedy Woman Екатерины Варнавы за последние 10 лет кардинально изменилась. Поклонники и недоброжелатели уверены в том, что актриса хоть раз в жизни, но все-таки делала пластические операции на лице. Екатерина, в свою очередь, опровергала эти доводы.
Недавно Варнава дала большое интервью Ксении Собчак, где решила расставить все точки над i. Оказалось, актриса все же ложилась под нож хирурга, но с лицом ничего не делала. Она перенесла две пластические операции по уменьшению груди. Первую Екатерина сделала в Лос-Анджелесе. Однако последствия оказались болезненными. Хирург сделал неаккуратный шов, в результате он стал давить на лимфоузел, появилась опухоль. Поэтому Варнава перенесла вторую операцию уже в Москве, которая прошла успешно. Звезда Comedy Woman объяснила, что с большой грудью ей было физически тяжело, поэтому уменьшила ее.
Напомним, Екатерина Варнава также рассказала журналистке, что год назад рассталась со своим избранником Константином Мякиньковым. Актрису не устраивало быть главной и самостоятельной в отношениях, она сама решила расстаться. Так или иначе, бывшие возлюбленные остались друзьями.
Популярные темы форума
Слушайте, вы тут врачиху обсудили, а откуда у Петросянцев несметное богатство в виде шикарных квартир, машин, старинных картин и книг? Понятное дело артисты, но не до такой же степени.
Малышева графиня российская!
Саша Петров фильм
Откуда у Малышевой дворец. Продолжение
Вонь
А вот если давление долго не падает, то шо? Корона?
Мигранты начинают проявлять криминальную активность
обращение президента
У Анны Шафран сын от Соловьева Владимира? Похож как две капли воды
А вот интересно про Виталиночку...? Может она стоит на дезинфекции улиц в перчатках, маске и без трусоff ??