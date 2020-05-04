Волочкова предстала перед россиянами с большим животом

44-летняя Анастасия Волочкова не устает хвастаться перед поклонниками и рассказывать, какая она умница. Балерина в очередной раз продемонстрировала свое усердие и трудоспособность. Она выложила в свой инстаграм-аккаунт видео 15-летней давности. Знаменитость пояснила, что в этом клипе она на девятом месяце беременности. Волочкова не прекращала заниматься, потому что боялась растерять форму.
Поклонники вполне могли бы похвалить балерину, однако Волочкова уже давно ограничила комментарии на своей странице. Впрочем, разглядеть интересное положение танцовщицы на видео практически невозможно. Ролик, видимо, специально снят именно так, чтобы беременность была скрыта.
Напомним, у Анастасии Волочковой есть единственный ребенок – дочь Ариадна. В этом году девочка отметит 15-летие. Балерина родила наследницу от бизнесмена Игоря Вдовина, с которым рассталась в 2008 году. Однако знаменитость до сих пор поддерживает дружеские отношения с экс-избранником. В этом году танцовщица планировала сыграть свадьбу с таинственным возлюбленным.
Популярные темы форума
Откуда у Малышевой дворец?
НЕКРОСИВОЕ ИМЯ
Любимая актриса. Какая?
ПУГАЧЕВУ РАЗОБЛАЧИЛИ: ПЕСНЯ «МИЛЛИОН АЛЫХ РОЗ» ОКАЗАЛАСЬ ПЛАГИАТОМ
Люблю женщин в теле
Малышева графиня российская!
Откуда у Малышевой дворец. Продолжение
Сын хочет сменить пол
А вот если давление долго не падает, то шо? Корона?
Вонь