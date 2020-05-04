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Волочкова предстала перед россиянами с большим животом

Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова показала, как она выглядела на девятом месяце беременности. Балерина опубликовала видео в "Инстаграме".
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44-летняя Анастасия Волочкова не устает хвастаться перед поклонниками и рассказывать, какая она умница. Балерина в очередной раз продемонстрировала свое усердие и трудоспособность. Она выложила в свой инстаграм-аккаунт видео 15-летней давности. Знаменитость пояснила, что в этом клипе она на девятом месяце беременности. Волочкова не прекращала заниматься, потому что боялась растерять форму.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Поклонники вполне могли бы похвалить балерину, однако Волочкова уже давно ограничила комментарии на своей странице. Впрочем, разглядеть интересное положение танцовщицы на видео практически невозможно. Ролик, видимо, специально снят именно так, чтобы беременность была скрыта.

Напомним, у Анастасии Волочковой есть единственный ребенок – дочь Ариадна. В этом году девочка отметит 15-летие. Балерина родила наследницу от бизнесмена Игоря Вдовина, с которым рассталась в 2008 году. Однако знаменитость до сих пор поддерживает дружеские отношения с экс-избранником. В этом году танцовщица планировала сыграть свадьбу с таинственным возлюбленным.

Автор: 4 мая 2020, 17:11

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