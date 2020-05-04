"Бывает больно": Климова сделала признание

Екатерина Климова откровенно побеседовала с дочерью Лизой в прямом эфире. Популярная актриса призналась, что иногда ей бывает очень тяжело.

Несмотря на многолетний опыт съемок в кино и любовь поклонников, Екатерина Климова до сих пор остро реагирует на любые критические замечения. Актриса сильно переживает, если сталкивается с неприятными слухами.

"Из-за сплетен мне бывает больно, меня это волнует", – отметила звезда. В то же время она понимает, что такова цена успеха. Главное, по мнению Екатериной Климовой, самой знать все про себя.

Отметим, знаменитость тщательно скрывает свою личную жизнь от поклонников. После развода с Гелой Месхи актриса погрузилась в домашние дела и воспитание детей. У Екатерины Климовой четверо наследников: дочери Лиза и Белла и сыновья Матвей и Корней.

Свой рабочий график актриса пытается построить так, чтобы чаще проводить время с детьми. Однако иногда ей все же приходится ненадолго уезжать, сообщает StarHit. "Один раз тебя не было полтора месяца, но для нас это было как полгода, очень скучаем по тебе", – заявила ее дочь Лиза.