Народ обомлел от таланта дочери Климовой (видео)

Екатерина Климова показала, чем занимается с наследницей на самоизоляции. Маленькая Белла исполнила на камеру песню "Катюша".

В своем инстаграм-аккаунте звезда рассказала, что они готовятся ко Дню победы. "Репетируем, готовим номера! А у вас как настроение, боевое?", – поинтересовалась Екатерина Климова у поклонников. Подписчики по-достоинству оценили способности малышки. "Талантище! И песня классная!", – высказался один из них.