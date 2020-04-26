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Народ обомлел от таланта дочери Климовой (видео)

Екатерина Климова. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Екатерина Климова показала, чем занимается с наследницей на самоизоляции. Маленькая Белла исполнила на камеру песню "Катюша".
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В своем инстаграм-аккаунте звезда рассказала, что они готовятся ко Дню победы. "Репетируем, готовим номера! А у вас как настроение, боевое?", – поинтересовалась Екатерина Климова у поклонников. Подписчики по-достоинству оценили способности малышки. "Талантище! И песня классная!", – высказался один из них.

Автор: 26 апреля 2020, 18:13
ФОТОРЕПОРТАЖ

Красавице Климовой исполнилось 40 лет

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