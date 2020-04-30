"В кого ты такая?": Климова восхитилась новой фотосессией своей дочери

Екатерина Климова родила детей от разных мужем. Отцом старшей дочери Елизаветы является ювелир Илья Хорошилов, двух сыновей знаменитость родила от актера Игоря Петренко, а младшую наследницу Беллу – от актера Гелы Месхи. Екатерина очень гордится своими детьми и всячески проявляет любовь к ним.
Недавно Елизавета решила порадовать пользователей Сети новыми профессиональными фотографиями. Актриса одна из первых прокомментировала портреты своей дочери. Она написала: "В кого ты такая красивая?". Девочка скоромно ответила: "Не знаю...". Поклонники заметили, что Лиза удивительно похожа на свою мать. По крайней мере, взгляд у нее такой же.
К слову, старшая дочь Климовой растет очень талантливой. Однако по стопам своей мамы девочка, скорее всего, не пойдет. Зато она умеет петь и играть на гитаре. Однажды Лиза публиковала видео, где она исполняет композицию Fleur "Формалин".
Напомним, что на днях Екатерина Климова показала, чем занимается с младшей дочерью на карантине. Белла спела песню "Катюша".
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