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"В кого ты такая?": Климова восхитилась новой фотосессией своей дочери

Екатерина Климова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Екатерина Климова – счастливая мама четырех детей. Старшей дочери актрисы уже 18 лет.
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Екатерина Климова родила детей от разных мужем. Отцом старшей дочери Елизаветы является ювелир Илья Хорошилов, двух сыновей знаменитость родила от актера Игоря Петренко, а младшую наследницу Беллу – от актера Гелы Месхи. Екатерина очень гордится своими детьми и всячески проявляет любовь к ним.

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 Екатерина Александровна Климова

Екатерина Александровна Климова актриса театра и кино

Недавно Елизавета решила порадовать пользователей Сети новыми профессиональными фотографиями. Актриса одна из первых прокомментировала портреты своей дочери. Она написала: "В кого ты такая красивая?". Девочка скоромно ответила: "Не знаю...". Поклонники заметили, что Лиза удивительно похожа на свою мать. По крайней мере, взгляд у нее такой же.

К слову, старшая дочь Климовой растет очень талантливой. Однако по стопам своей мамы девочка, скорее всего, не пойдет. Зато она умеет петь и играть на гитаре. Однажды Лиза публиковала видео, где она исполняет композицию Fleur "Формалин".

Напомним, что на днях Екатерина Климова показала, чем занимается с младшей дочерью на карантине. Белла спела песню "Катюша".

Автор: 30 апреля 2020, 20:44

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