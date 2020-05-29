Гудков рассказал об избиении женщиной

Александр Гудков признался, что в школе ему доставалось от представительницы прекрасного пола. По словам артиста, одноклассница не просто била его, а мутузила. Девочка была сильнее.
Шоумен отметил, что боится называть ее имя, потому что она жива и может вновь ему "навалять". Александр Гудков пояснил, что не мог ударить обидчицу в ответ, потому что уже тогда был толерантным.
Вражда с одноклассницей у будущей звезды была в пятом и шестом классах. Девочка кидала в Александра Гудкова сменку и бросала его в кучу с обувью.
В свою очередь Екатерина Варнава рассказала, что дралась с мальчиками. Александр Гудков предположил, что хулиганы не опознали в ней представительницу слабого пола.
Ранее на телеканале "Пятница" стартовало новое юмористическое шоу "Бой с герлс", где Александр Гудков и Екатерина Варнава пытаются узнать, кто – мужчины или женщины – умнее, находчивее и красивее. Гости проекта – звезды российского шоу-бизнеса, блогеры и актеры.
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