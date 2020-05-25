Узнал о диагнозе на съемках: телеведущий Гордон заразился коронавирусом

Известный телеведущий Александр Гордон заболел коронавирусом. О своем диагнозе журналист узнал во время работы над новым выпуском программы "Док-ток".
В студии Гордон сдал экспресс-тест на СOVID-19. Спустя десять минут пришли результаты: они оказались положительными. Журналист спешно покинул съемочной площадку, сообщает "Царьград".
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