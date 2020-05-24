Убитая горем Моргунова едва держалась на ногах на похоронах сына

19 мая ушел из жизни единственный сын Светланы Моргуновой. Максиму было 52 года. Причиной смерти мужчины оказалась коронавирусная инфекция. COVID-19 у него обнаружили в начале мая, была диагностирована пневмония. Однако тогда госпитализация не потребовалась. Максим был на домашнем лечении.
Он умер в одиночестве в собственной квартире. Примечательно, что за день до смерти сын артистки ни на что не жаловался, спокойно общался по телефону с родными.
Чтобы похоронить тело сына, Могуновой пришлось дать согласие на его вскрытие. Эта обязательная процедура для тех, у кого был коронавирус или же подозрение на него. После вскрытия тело дезинфицируют и помещают в герметичный мешок. Доставать оттуда тело категорически запрещено. Мешок кладут в гроб, запаивают и отдают родственникам.
Процедура захоронения состоялась 23 мая на Бутовском кладбище. Именно там покоятся те, кто скончался от COVID-19. Присутствующая на похоронах Светлана Моргунова, как говорят очевидцы, едва держалась на ногах. Артистка сейчас находится в депрессии, она не видит смысла жизни.
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