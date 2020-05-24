Убитая горем Моргунова едва держалась на ногах на похоронах сына

Светлана Моргунова не понимает, как ей жить дальше. Смерть сына подкосила знаменитую артистку.

19 мая ушел из жизни единственный сын Светланы Моргуновой. Максиму было 52 года. Причиной смерти мужчины оказалась коронавирусная инфекция. COVID-19 у него обнаружили в начале мая, была диагностирована пневмония. Однако тогда госпитализация не потребовалась. Максим был на домашнем лечении.

Он умер в одиночестве в собственной квартире. Примечательно, что за день до смерти сын артистки ни на что не жаловался, спокойно общался по телефону с родными.

Чтобы похоронить тело сына, Могуновой пришлось дать согласие на его вскрытие. Эта обязательная процедура для тех, у кого был коронавирус или же подозрение на него. После вскрытия тело дезинфицируют и помещают в герметичный мешок. Доставать оттуда тело категорически запрещено. Мешок кладут в гроб, запаивают и отдают родственникам.

Процедура захоронения состоялась 23 мая на Бутовском кладбище. Именно там покоятся те, кто скончался от COVID-19. Присутствующая на похоронах Светлана Моргунова, как говорят очевидцы, едва держалась на ногах. Артистка сейчас находится в депрессии, она не видит смысла жизни.