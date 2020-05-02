Вымолил прощение: рэпер Джиган воссоединился с семьей

Рэпер Джиган воссоединился с семьей. Исполнителя привезла домой жена, Оксана Самойлова.

Джиган долгое время провел в российском центре реабилитации. Все это время артист не только лечился от разного рода зависимостей, но и вымаливал прощение у жены.

Судя по всему, рэперу удалось вернуть расположение избранницы. Супруги почти одновременно опубликовали в "Сторис" личных "Инстаграм" видеозаписи, снятые в одном и том же автомобиле.

Передумала ли Оксана Самойлова разводиться с мужем пока непонятно. Ранее, по крайней мере, она решительно хотела поставить точку в этих отношениях.

Напомним, не так давно у Джигана и Оксаны Самойловой родился четвертый ребенок. Супруга подарила рэперу сына Давида. Почти сразу после появления малыша на свет в семье начались проблемы. Исполнитель пустился во все тяжкие. В итоге Джигана отправили в американскую клинику, которая специализируется на лечении наркотической и алкогольной зависимости. После курса терапии артист и его близкие вернулись в Россию.

На родине Джиган вновь начал кутить. В первый же день он пригласил домой приятелей. Артист наплевал не безопасность: он нарушил карантин введенный из-за вспышки коронавирусной инфекции.