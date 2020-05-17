Народ в бешенстве: Анита Цой жестоко обошлась с беззащитным малышом

Неизвестно, что взбрело в голову Аните Цой, но последняя ее выходка переходит все границы. Певица продемонстрировала неслыханную жестокость, но отказывается признавать себя виновной в насилии.



Популярная певица Анита Цой шокировала подписчиков своей бессердечностью. Певица буквально швырнула кота на мощеную плиткой дорогу и даже не заметила в этом ничего предосудительного. Знаменитость поделилась с подписчиками смешным (на ее взгляд) “полетом” питомца – подкинув несчастного малыша, Анита не смогла его поймать.

По мнению звезды, бить беззащитных питомцев об твердое покрытие – это забавно. Такой неутешительный для певицы вывод можно сделать из антуража, которым она сопроводила видеоролик с издевательствами. На фоне играет какая-то детская песенка, а в конце записи гнусавым голосом произносятся слова “Так все было хорошо, и тут бабац”.

Сам пост, размещенный в “Инстаграм”, Анита Цой подписала глумливой фразой “Кто же знал, что коты не летают”.

Разумеется, подписчиков взбесила такая пропаганда насилия над животными, которые не могут ответить и полностью зависят от воли хозяина. “В следующий раз тигра или пуму так подкиньте. Я потом посмеюсь над вами, как вы убегать будете”, “Как так можно с животными??? Я в шоке!”, “Анита, это же живое существо, что вы делаете???”, – пылают праведным гневом фолловеры.

Некоторые, правда, призвали особо активных зоозащитников сбавить обороты и напомнили, что коты “летают” с высоких этажей и деревьев, и все с ними нормально.