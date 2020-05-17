Дочь Турчинского показала сделанное перед смертью фото отца

Легендарный российский спортсмен и шоумен Владимир Турчинский ушел из жизни более десяти лет назад. Причиной внезапной смерти 46-летнего "русского богатыря" стал инфаркт. Несмотря на прошедшие годы, многие фанаты до сих пор помнят своего кумира и следят за жизнью его семьи. Напомним, у знаменитого актера остались двое детей – сын Илья от первого брака и дочь Ксения, родившаяся в союзе с третьей супругой Ириной.
Турчинская-младшая решила поделиться с подписчиками архивными семейными кадрами. На них запечатлен молодой 33-летний атлет, ставший кумиром и примером для многих. Снимки сделаны в 1996 году – тогда Владимир Турчинский путешествовал по Австралии. Поклонники были рады увидеть ценные фотографии прославленного актера, который был очень популярен и много снимался в кино и шоу. "Вау!", "Красавец", "Да уж! Смотрели тогда все!" – комментируют пост фолловеры.
Всего через год после этой поездки шоумен свяжет свою судьбу с матерью Ксении, Ириной. Пара провела 12 лет в счастливом браке, и неожиданный уход Владимира стал настоящим ударом для семьи и его супруги. Ирина Турчинская разделяла увлечения мужа и всегда активно занималась спортом – сегодня она многим известна как фитнес гуру. Девушка очень тяжело переживала смерть супруга.
Напомним, Владимир Турчинский был мастером спорта по самбо и дзюдо, играл в составе сборной СССР по американскому футболу. В середине 90-х выступал в телешоу "Бои гладиаторов" под именем "Динамит", которое закрепилось за ним в медиа-среде. Был признан самым сильным атлетом России 1998 года по версии профессиональной лиги "Интерстронг".
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