"Адская боль": Ирина Пегова получила серьезную травму на "Танцах со звездами"

Дуэт Ирины Пеговой и Андрея Козловского стал лучшим в девятом сезоне шоу "Танцы со звездами". Так решили и члены жюри, и зрители. Они по достоинству оценили способности актрисы. До недавнего времени мало кто знал, что Пеговой пришлось преодолеть многое, чтобы одержать победу на проекте.
В своем инстаграм-аккаунте Ирина опубликовала танец, с которым выступала в финале шоу. Она рассказала поклонникам, что за день до эфира у нее отказала правая нога. Конечность совсем не двигалась. Актрисе пришлось пойти на риск. Перед выходом на паркет Пеговой вкололи быстродейственный препарат в тазобедренный сустав. В результате, она смогла выполнить сложные танцевальные движения.
"Была адская боль, меня бросало и в пот, и в холод", – вспомнила Ирина.
Пользователи Сети восхитились смелостью и самоотверженностью Пеговой. Однако некоторые не поняли, зачем актриса пошла на такие жертвы. Они посчитали глупостью рисковать здоровьем ради участия в шоу.
В комментариях отметился и партнер Ирины по шоу Андрей Козловский. Танцор вспомнил, что актриса хотела выступить под лиричную песню в финале, однако он настоял на ритмичном джайве.
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