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Шоу-бизнес

"Собрала вещи и уехала": актриса Климова ушла от мужа после запоя

Екатерина Климова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Екатерина Климова в эфире программы "Судьба человека" рассказала о том, как распался ее брак с Игорем Петренко. Пара казалась образцовой, и многие были в шоке, когда в 2013 году актеры расстались.

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Актриса вспомнила момент, когда поняла, что наступила точка невозврата для их отношений. Как-то раз женщине позвонил друг мужа и сообщил, что тот уехал в Санкт-Петербург, где потерял сознание, поэтому не может вернуться домой.

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Екатерина Александровна Климова

Екатерина Александровна Климова актриса театра и кино

Однако, как выяснилось, все это время Игорь Петренко выпивал в московском ресторане с товарищами и никуда не уезжал. Как отметила Екатерина Климова, именно тогда она осознала, что потеряла супруга как друга, ведь он ее обманул. Женщина не видела смысла держаться за такую семью. "Я собрала вещи и ушла из дома вместе с детьми", – добавила артистка в эфире шоу "Судьба человека".

Звезда долго не могла просить бывшему мужу обиды. Однажды она была на исповеди в церкви и призналась в этом батюшке. Священник сказал, что в расставании всегда виноваты двое, и каждый их них совершил множество ошибок.

"Мы потеряли отношения, чувства... Так бывает", – отметила Екатерина Климова.

От союза с Игорем Петренко у актрисы есть сыновья Матвей и Корней. Женщина не препятствует их общению с папой. Мальчики часто проводят время с новой семьей отца. Сейчас артист женат на Кристине Бродской. В этом браке у него родились три дочери.

После развода с Игорем Петренко Екатерина Климова снова вышла замуж – за актера Гелу Месхи, у пары есть дочь Изабелла. Однако союз распался в прошлом году. Всего у Екатерины четверо детей. В эфире шоу "Судьба человека" женщина призналась, что не планировала становиться многодетной, но так уж вышло. "Всегда хотелось сосредоточиться на актерской карьере, но сейчас моя главная роль – матери. Конечно, я ни о чем не жалею", – отметила звезда.

Автор: 13 мая 2020, 12:39 Источник: Россия-1 ✓ Надежный источник
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Женщины Игоря Петренко

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