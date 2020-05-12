"Нас сейчас всех будут убивать": семью Екатерины Климовой ограбили

Вся родня собралась за праздничным столом. Как отметила знаменитость, они жили в простой двухкомнатной квартире и были обычной семьей. На тот день рождения Екатерине Климовой подарили золотой кулон с ангелочком.
В дверь внезапно позвонили. Грабители ворвались в дом, положили всех на пол, а будущую звезду уволокли на кухню. "В тот момент мне казалось, что нас всех сейчас будут убивать", – вспомнила актриса в эфире шоу "Судьба человека".
Кроме кулона, у нее было драгоценное колечко и часики. Климова не сомневалась, что преступники заберут у нее эти вещи. Екатерина положила украшение в рот в надежде спасти его от грабителей. Как назло, они стали беседовать с девушкой.
"Один из них взял нож с праздничного стола, вытер с него торт, подошел ко мне: "Ну что, пожила 18 лет, и хватит", – рассказала актриса.
Как выяснилось, грабитель пошутил. Золото у нее не забрали. "Они были столь любезны, что сняли с цепочки кулон и оставили его. И часы. Не стали это брать", – добавила Екатерина Климова. Звезда призналась, что в тот момент не боялась преступников, ведь она смелая – в ней течет цыганская кровь.
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А вот эта чукча Екатерины Диденко, у которой муж погиб, посему до сих пор не на передовой и не лечит людей от коронавируса? Она же знатный фармацевт с дипломом отличницы или опять врёт и не краснеет?
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Чиво Яна Рутковская такая скандальная дива по любой мелочи выражает недовольство в письменной форме ? Может надо быть проще?