"Где щеки?": изможденный Ургант переполошил россиян

Популярный телеведущий Иван Ургант предстал на публике в новом образе. Многие поклонники обратили внимание, что шоумен сильно изменился.

Ведущий шоу "Вечерний Ургант" сообщил пользователям, что его отпуск закончился. На своей странице в "Инстаграме" шоумен опубликовал фотографию, где он запечатлен с обильной растительностью на лице. "До вечера", – обратился Иван Ургант к поклонникам.

Многие пользователи обратили внимание, что за время отдыха телеведущий сильно похудел. "Иван, где щеки?", "Ванечка похудел совсем", "Не узнали", "Вы, что, себя голодом морили? Все толстеют на карантине, а вы решили схуднуть?", – устроили переполох комментаторы. Один из подписчиков отметил, что у знаменитости изможденный вид.

Другие пользователи, наоборот, заявили, что Иван Ургант заметно похорошел. "Бородка вам к лицу. Очень брутально выглядите", "Красавчик", "Какая красивая борода", – поделились мыслями комментаторы. Они признались, что с нетерпением ждут новый выпуск "Вечернего Урганта" на Первом канале.

Ранее стало известно, что шурин телеведущего подхватил коронавирус. В эфире телеканала "Дождь" Иван Ургант рассказал, что его родственник работает в одной из больниц Санкт-Петербурга. Мужчина самоизолировался дома. Симптомов заболевания у него нет.