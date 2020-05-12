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"Где щеки?": изможденный Ургант переполошил россиян

Иван Ургант. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Популярный телеведущий Иван Ургант предстал на публике в новом образе. Многие поклонники обратили внимание, что шоумен сильно изменился.
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Ведущий шоу "Вечерний Ургант" сообщил пользователям, что его отпуск закончился. На своей странице в "Инстаграме" шоумен опубликовал фотографию, где он запечатлен с обильной растительностью на лице. "До вечера", – обратился Иван Ургант к поклонникам.

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Иван Андреевич Ургант телеведущий, актер, музыкант

Многие пользователи обратили внимание, что за время отдыха телеведущий сильно похудел. "Иван, где щеки?", "Ванечка похудел совсем", "Не узнали", "Вы, что, себя голодом морили? Все толстеют на карантине, а вы решили схуднуть?", – устроили переполох комментаторы. Один из подписчиков отметил, что у знаменитости изможденный вид.

Другие пользователи, наоборот, заявили, что Иван Ургант заметно похорошел. "Бородка вам к лицу. Очень брутально выглядите", "Красавчик", "Какая красивая борода", – поделились мыслями комментаторы. Они признались, что с нетерпением ждут новый выпуск "Вечернего Урганта" на Первом канале.

Ранее стало известно, что шурин телеведущего подхватил коронавирус. В эфире телеканала "Дождь" Иван Ургант рассказал, что его родственник работает в одной из больниц Санкт-Петербурга. Мужчина самоизолировался дома. Симптомов заболевания у него нет.

Автор: 12 мая 2020, 20:54 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Хилькевич и Ургант просят о спасении

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