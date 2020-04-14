"Пятерка за внешний вид": сексуальная Климова облачилась в школьную форму

Много лет Екатерина Климова носит титул одной из самых красивых артисток отечественного кинематографа. Знаменитость часто радует поклонников снимками в откровенных нарядах.
На этот раз Климова примерила образ школьницы. Екатерина облачилась в форму с белым кружевным фартучком.
Артистка поведала, что в самоизоляции обучается онлайн. За несколько недель карантина Екатерина восполнила пробелы в школьной программе и научилась быстрому запоминанию больших объемов текста. Теперь она планирует подтянуть английский язык.
Фанаты похвалили артистку и отметили, что в форме она выглядит сексуально. "Мне бы такую одноклассницу", "По какому адресу школа? Буду переводиться", "Любимая актриса", "Климова, пятерка за внешний вид!" – написали поклонники в инстаграм-аккаунте Екатерины.
Ранее артистка призналась, что ей сложно безвылазно сидеть в четырех стенах. Екатерина Климова привыкла к активной, насыщенной событиями жизни. Впрочем, звезда понимает, как важно сейчас оставаться дома.
Знаменитость и ее четверо детей не покидают загородный особняк. Напомним, что старшую дочь Лизу артистка родила от Ильи Хорошилова, сыновей Матвея и Корнея – от второго супруга, актера Игоря Петренко, а Беллу – от коллеги по цеху Гелы Месхи.
Популярные темы форума
Кого вы хотели бы убрать из шоубизнеса?
Самый красивый певец
Здесь задавали вопрос, почему мальчики или парни издеваются над девочками или девушками, ответ вас не удивит
Ненавижу свою мать
Не собираюсь провоцировать. Просто интересно.
Во что превратилась моя жизнь
Жить вместе
Жить или не жить?
Чего скисли? У России самое выгодное положение по поводу коронавирус. Сиди дома и мой руки с мылом.
Когда закончится коронавирус я...