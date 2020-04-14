"Пятерка за внешний вид": сексуальная Климова облачилась в школьную форму

Звезда кино и сериалов Екатерина Климова решила заняться самообразованием. 42-летняя артистка даже примерила костюм школьницы.

Много лет Екатерина Климова носит титул одной из самых красивых артисток отечественного кинематографа. Знаменитость часто радует поклонников снимками в откровенных нарядах.

На этот раз Климова примерила образ школьницы. Екатерина облачилась в форму с белым кружевным фартучком.

Артистка поведала, что в самоизоляции обучается онлайн. За несколько недель карантина Екатерина восполнила пробелы в школьной программе и научилась быстрому запоминанию больших объемов текста. Теперь она планирует подтянуть английский язык.

Фанаты похвалили артистку и отметили, что в форме она выглядит сексуально. "Мне бы такую одноклассницу", "По какому адресу школа? Буду переводиться", "Любимая актриса", "Климова, пятерка за внешний вид!" – написали поклонники в инстаграм-аккаунте Екатерины.

Ранее артистка призналась, что ей сложно безвылазно сидеть в четырех стенах. Екатерина Климова привыкла к активной, насыщенной событиями жизни. Впрочем, звезда понимает, как важно сейчас оставаться дома.

Знаменитость и ее четверо детей не покидают загородный особняк. Напомним, что старшую дочь Лизу артистка родила от Ильи Хорошилова, сыновей Матвея и Корнея – от второго супруга, актера Игоря Петренко, а Беллу – от коллеги по цеху Гелы Месхи.