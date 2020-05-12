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"Хотела покончить с собой": актриса Климова вспомнила ужасы детства с отцом-уголовником

Екатерина Климова. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Екатерина Климова стала гостьей программы "Судьба человека". Актриса рассказала о том, как выстраивала отношения с отцом, который 13 лет провел в тюрьме.

Продолжение: "Нас сейчас всех будут убивать": семью Екатерины Климовой ограбили

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Артистка призналась, что до 13 лет не видела родителя. Мужчина отправился в места не столь отдаленные почти сразу после появления дочери на свет. Отец будущей звезды сел за непреднамеренное убийство, и мать говорила девочке, что тот в командировке.

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Екатерина Александровна Климова

Екатерина Александровна Климова актриса театра и кино

Позже Екатерине Климовой рассказали, как мужчина угодил за решетку. Оказывается, в один из вечеров художник отдыхал с компанией в ресторане – веселились, выпивали, балагурили. В какой-то момент завязался спор, началась драка, а на следующее утро выяснилось, что один из оппонентов умер. Как отметила звезда, отец взял вину на себя.

Мужчина провел на зоне 13 лет, а когда вернулся, у дочери как раз начался переходный возраст – им было непросто найти общий язык. Екатерина Климова считает, что отец ее морально "переломал", сильно повлияв на характер подростка.

Артистка рассказала об одном показательном моменте. "Он подарил мне кожаную куртку, а я что-то не так делала, и в итоге он ее порвал. Я была убита горем и даже хотела покончить с собой", – вспомнила актриса в эфире "Судьбы человека".

Как отметила звезда, споры с отцом закончились, когда она поступила в театральный институт. Несмотря на проблемы в общении в подростковом возрасте, папа стал для Екатерины Климовой очень близким человеком. Актриса благодарна родителю за то, что тот воспитал в ней характер.

Также мужчина неоднократно вставал на сторону дочери в спорных моментах. Например, когда артистка ушла от первого мужа к актеру Игорю Петренко, бывший супруг хотел "набить морду" сопернику. Однако Александр Григорьевич пообщался с зятем и убедил его, что подобные действия до добра не доведут.

Автор: 12 мая 2020, 12:39 Источник: Россия-1 ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бывший муж Климовой вышел в свет с новой женой-актрисой и маленькой дочкой

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