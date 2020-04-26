Гуф о душевных муках после расставания с Кети Топурией: Ужасно больно

Гуф по сих пор не может забыть Кети Топурию – постоянно вспоминает о ней в эфирах и сокрушается о разбитой любви. Теперь рэпер излил свои переживания в песне – он написал трек, посвященный Кети.



Алексей Долматов переживает не лучший период в жизни – скандалы преследуют его один за другим. Бесконечные ссоры с бывшей женой Айзой, сложные отношения с сыном Сэмом. Одна потасовка с собаками стоила артисту не мало нервов. Но оказалось, что больше всего Гуф переживает из-за расставания с Кети Топурия.



Накануне вышел новый трек Долматова, в котором он попытался осмыслить разрыв с любимой и поделился своими переживаниями с фанатами. Песню "Непогода" рэпер презентовал на своей страничке в Инстаграм. Из текста становится ясно, что композиция посвящена Кети, чувства к которой до сих пор не угасли в сердце Гуфа.

"Еще я кое-какие планы строил, но, видимо, и правда оказался недостоин. Ужасно больно от всей этой истории, я ничего не понял, но оно точно того не стоило", – рассуждает об общем с Кети прошлом рэпер.

В песне Гуф признался, что построил для них с Топурией дом в Подмосковье и не думал, что эти отношения разрушатся. Долматов пытается понять, что послужило причиной расставания, и предполагает, что "отказался слишком простым" для утонченной Кети.

Фанаты порадовались, что Долматов вернулся к творчеству и поддержали любимого исполнителя: "Бомба!", "Пушка, старик!", "Наконец в качестве", "Огонь, родной!" – комментируют подписчики.

Напомним, отношения Кэти и Гуфа начались в 2017 году. Влюбленные постоянно ссорились, но взаимное притяжение не давало паре распасться. Все же спустя два года бесконечных скандалов и примирений их отношениям пришел конец.