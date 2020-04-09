Полетели брызги: обколотая Лолита схватила мужика за причинное место

Лолита никогда не скрывала, что делала пластические операции. Очередное хирургическое вмешательство она пережила только что – сделала блефаропластику.

Необходимость в иссечении избытков кожного покрова и жировых образований на глазах у певицы возникла давно. "Я подрезала глаза, – призналась Лолита. – Дело в том, что веки из-за грима растягиваются. И поэтому надо было сделать небольшую операцию, чтобы опять визажистам было удобно меня красить".

"Пока все коллеги выходили в "Инстаграме" в прямые эфиры, я сделал пластику, благо, что сейчас нет концертов и телевизионных съемок, – пояснила артистка. – Правда, пока еще остался под глазом небольшой синяк".

Рассказала певица и про первую пластическую операцию в жизни. "Восемь лет назад я впервые легла на стол хирурга, но попросила врача об одной вещи – не менять мне разрез глаз, убирая отвисшее веко", – призналась звезда в эфире шоу Первого канала "Вечерний Ургант".

"Поскольку я курила, у меня плохие вены. И меня, как и всех, привязали к столу, чтобы сделать наркоз. А я боюсь любых видов уколов. От страха вены куда-то ушли и смогли найти только вену на ноге. Когда ее кольнули, моя рука была на уровне брюк врача. И я схватила его... Не отпустила, пока меня не взял наркоз. И последнее, что помню, брызги из его глаз. С тех пор он так близко к столу не подходит", – рассмеялась исполнительница.