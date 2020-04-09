Американская дочь Петросяна при помощи Степаненко провернула денежную авантюру в России

Предприимчивая Викторина в разное время занималась то одним, то другим бизнесом. Туризм, производство елочных игрушек, организация выставок – все это оказалось не таким прибыльным, как продюсирование телепередач.
Талант к последнему в полной мере Викторина Петросянц (именно так на самом деле звучит фамилия) проявила в России. При поддержке Министерства культуры она как индивидуальный предприниматель делает программу "Большие – маленьким", которая по вечерам идет на канале "Культура". Говорят, приносит эта авантюра хорошие деньги.
В передаче известные люди, такие как Нонна Гришаева, Игорь Костолевский, Юрий Энтин, на протяжении нескольких минут читают детские книги. Разумеется, без Елены Степаненко – четвертой мачехи Викторины Петросянц – там не обошлось. "Как станешь представлять к крестишку ли, к местечку, ну как не порадеть родному человечку!.." – писал Грибоедов в комедии "Горе от ума".
В очередном выпуске, который, судя по титрам, выпустил ИП "Петросянц Викторина Евгеньевна" по заказу ВГТРК в 2020 году, бывшая жена Евгения Петросяна прочитала стихотворение Корнея Чуковского с символичным названием "Краденое солнце". Кстати, очень артистично!
Интересно, что отец оборотистой Викторины в проекте не участвовал. Вероятно, декламирует хуже, чем бывшая благоверная. Не появилась и новая жена Евгения Петросяна – Татьяна Брухунова.
Говорят, отношения с отцом у Викторины напряженные, они практически не общаются. Наследница остановилась в одной из квартир Степаненко в центре столицы и встала на ее сторону в вопросе раздела имущества. Они много времени проводят вместе, хотя когда-то, по слухам, были на ножах.
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