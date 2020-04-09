Эксклюзив Гороскоп Заворотнюк Новости "Дом-2" Евровидение 2020

Топ новостей

Десятки миллионов: Инна Макарова оставила сказочное наследство
За козла ответишь: Петросян накинулся на Степаненко после рождения ребенка
"Развели, как последнюю дуру": Собчак оказалась жертвой Богомолова и Мороз
Разбившаяся Успенская спрятала лицо после падения
"Она зрячая!": появившуюся без очков Диану Гурцкая уличили в обмане
партнеры
Четверг
9 апреля
Лента новостей
10:27
Врачи нашли новый заметный симптом коронавируса
10:21
Ученые нашли безопасное лекарство от коронавируса
10:03
Опальный экс-министр Абызов женился в СИЗО
09:55
"Отдали последнее": семья Жанны Фриске осталась без дома
09:53
Не помешает торговать телом: Кравец забирает жить к себе дочь докатившейся Борисовой
09:47
Выявлен новый смертельный симптом коронавируса
09:38
Какие легкие переживут коронавирус? Малышева показала уникальные тесты
09:01
"Антошка, Антошка!": дочь Миллы Йовович исполнила песню на русском языке
08:57
Астролог Василиса Володина отказалась сниматься в шоу "Давай поженимся"
08:46
"Смотрим – а там легких нет": врач о работе с больными коронавирусом
08:15
Отношения на стороне: появились данные о неверности Шнурова молодой жене
06:17
"Плакал": Гуф рассказал о переживаниях после расставания с Кети Топурией
04:17
Запои, криминал и побои: что происходит в России на карантине
02:37
Сообщившая о прибавлении звезда "Дома-2" набросилась на "яжматерей"
00:36
"Муж железный у вас": Нюшу распекли за откровенные снимки
00:04
Коронавирус: последние новости на сегодня, 9 апреля 2020 года
22:29
Пригожин пострадал от пандемии коронавируса: Будь он проклят
22:06
Просят о помощи из окон: на западе Москвы загорелся дом престарелых
21:55
Кэти Пэрри раскрыла имя будущего ребенка
21:43
"Переживает драму": коронавирус серьезно ударил по Зеленскому
21:34
"Остался осадок": Жигунов набросился на Малахова и Корчевникова
21:27
"Ей только работать в кабаке": выпивающую на публике Собчак разнесли в пух и прах
20:58
"Я не позволю": в Сети всплыли слова Джигана о разводе
20:34
У переболевших коронавирусом в легкой форме обнаружили поражения легких
20:10
"Готов быть мальчиком для битья": Малахов ответил на нападки Лещенко
19:56
Коронавирус: приколы про COVID-19
19:50
Рики Мартин и его муж впервые показали лицо новорожденного сына
19:47
В Москве-реке обнаружили труп мужчины
19:46
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
19:34
Вскрылась тайна рождения сына Меган Маркл
19:30
"Женщина всегда должна быть женщиной!": Александрову вознесли на пьедестал
19:17
Народ затравил Лолиту за кадры в прозрачном наряде
19:15
Ездил на авто по Москве: полицейские задержали таксиста с коронавирусом
18:48
Ирина Шейк бросила ребенка ради нового романа
18:43
В Подмосковье произошел крупный пожар
18:31
"Ну зачем ты так со мной": униженная Собчак разрыдалась в эфире собственного шоу
18:27
"Ты всегда была лгуньей": звезда "Зачарованных" заклеймила позором коллегу по сериалу
18:23
Россиян предупредили о новой вспышке коронавируса
18:12
Овечкин решился на серьезный шаг из-за пандемии коронавируса
18:06
В московской аптеке жестоко избили научного сотрудника РАН
18:02
"Странный поступок": Василиса Володина жестко приложила выздоровевшего от коронавируса Льва Лещенко
17:42
"Буду бомжихой": Федосееву-Шукшину отвергла родня
17:38
В Москве "заминировали" пять медучреждений
17:37
У 71-летнего Бориса Грачевского родился четвертый ребенок
17:33
Разрушенный брак и 10 лет тюрьмы: как сложилась жизнь звезд сериала "Королек – птичка певчая" 1986 года
17:28
В Италии создали петицию против врачей из России
17:11
Молодая супруга Гордона устала от собственных детей
17:06
Вдобавок к коронавирусу: людей предупредили о новой беде
17:05
Народная артистка перестала ходить из-за кровоизлияния в мозг
17:02
Появились подробности о состоянии заразившегося коронавирусом премьера Великобритании
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Странный поступок": Василиса Володина жестко приложила выздоровевшего от коронавируса Льва Лещенко
"Несчастный наперсточник!": Цымбалюк-Романовская сцепилась с проигравшим в карты дом Джигарханяном
Услышавшая сердцебиение будущего малыша Фриске расплакалась от счастья
"После свадьбы подарит первенца": Бузовой предрекли рождение ребенка от блогера
"Ее убивает не коронавирус": раскрыта настоящая причина тяжелого состояния Бабкиной
Напела на сотни миллионов: что оставит в наследство Надежда Бабкина
Шоу-бизнес

Астролог Василиса Володина отказалась сниматься в шоу "Давай поженимся"

Василиса Володина. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Популярное брачное шоу Первого канала "Давай поженимся" осталось без одной ведущей. Передачу покинула астролог Василиса Володина. Ее соведущая Лариса Гузеева пояснила, почему.
прочитано 1969 раз

Уже десять лет не меняется состав ведущих "Давай поженимся". Это актриса Лариса Гузеева, сваха Роза Сябитова и астролог Василиса Володина. Лишь однажды последняя покинула шоу. Это было связано с рождением у нее второго ребенка. Впрочем, вскоре после появления на свет сына Славы (астролог даже приносила его на программу) Василиса вернулась в передачу.

ПО ТЕМЕ

Гузеева сбежала из студии "Давай поженимся!" в эфире из-за скандала с невестой

Доведенная Лариса Гузеева расплакалась на шоу "Давай поженимся"

 Давай поженимся

Сюжеты Давай поженимся

Лариса Андреевна Гузеева

Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

 Роза Раифовна Сябитова

Роза Раифовна Сябитова телеведущая, сваха

И вот теперь стало известно о том, что Володина снова отказалась сниматься. Об этом объявила Роза Сябитова. "Мы снимаем программы "Давай поженимся" не в полном составе. Не смотря на обстоятельства – шоу должно продолжаться (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – сообщила сваха. Поклонники стали гадать, что случилось, и предлагать свои версии.

Уточнила обстоятельства Лариса Гузеева. Она пояснила, что виной тому коронавирус, бушующий в мире. Артистка призналась, что сама гримируется и причесывается. Зрителей в зале нет. Нет и Володиной.

"Мы с Розой вдвоем работаем. Василиса решила для себя, что ее жизнь и жизнь ее близких ей дороже. Она, наверное, молодец, правильно поступила. Мы дураки. Но так учили раньше: "Сначала думай о Родине, потом – о себе". Мы должны развлекать. Мы должны быть на передовой... Так что не удивляйтесь", – сообщила Гузеева в своем инстаграм-аккаунте.

Зрители неоднозначно отнеслись к решению Василисы Володиной. Одни ее поддержали, отметив, что здоровье и благополучие близких не стоят никаких денег. Другие обрадовались тому, что Роза Сябитова и Лариса Гузеева, несмотря на карантин, продолжили снимать их любимое шоу.

Автор: 9 апреля 2020, 08:57
ФОТОРЕПОРТАЖ

Гузеева признала Сябитову святой

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Переживает драму": коронавирус серьезно ударил по Зеленскому
Зараженные коронавирусом политики: кто пострадал от смертельной инфекции
Паникующий из-за коронавируса Порошенко заявил о вине России
Не против: Лукашенко сделал важное заявление об общей валюте с Россией

Шоу-бизнес

"Отдали последнее": семья Жанны Фриске осталась без дома
Не помешает торговать телом: Кравец забирает жить к себе дочь докатившейся Борисовой
"Антошка, Антошка!": дочь Миллы Йовович исполнила песню на русском языке
Астролог Василиса Володина отказалась сниматься в шоу "Давай поженимся"

Проишествия

"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума
В Москве полицейские задержали мужчину за нарушение режима самоизоляции
Блогер-фармацевт показала подарок покойного мужа
У студентки в Москве украли старинные вещи на 19 миллионов рублей

Lifestyle

Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

"Ей только работать в кабаке": выпивающую на публике Собчак разнесли в пух и прах

Телеведущая перешла черту
Шоу-бизнес

Художник Никас Сафронов разбился в аварии в Москве

Несчастье случилось в центре столицы
Коронавирус

Коронавирус: последние новости на сегодня, 9 апреля 2020 года

Что происходит в России и мире
Шоу-бизнес

"Странный поступок": Василиса Володина жестко приложила выздоровевшего от коронавируса Льва Лещенко

Астролог раскритиковала артиста

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 8 апреля 2020 года
Гороскоп на выходные
Совет на выходные 4-5 апреля 2020 года
Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Овечкин решился на серьезный шаг из-за пандемии коронавируса
"Переводов не поступало": Тарасов бегает от алиментов
"Рожу троих детей": 15-летняя Трусова поделилась планами
"Крыша поехала": Ягудин показал игрища в туалете

Регионы

Через Крымский мост отказались пропускать автомобили
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+