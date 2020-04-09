Астролог Василиса Володина отказалась сниматься в шоу "Давай поженимся"

Уже десять лет не меняется состав ведущих "Давай поженимся". Это актриса Лариса Гузеева, сваха Роза Сябитова и астролог Василиса Володина. Лишь однажды последняя покинула шоу. Это было связано с рождением у нее второго ребенка. Впрочем, вскоре после появления на свет сына Славы (астролог даже приносила его на программу) Василиса вернулась в передачу.
И вот теперь стало известно о том, что Володина снова отказалась сниматься. Об этом объявила Роза Сябитова. "Мы снимаем программы "Давай поженимся" не в полном составе. Не смотря на обстоятельства – шоу должно продолжаться (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – сообщила сваха. Поклонники стали гадать, что случилось, и предлагать свои версии.
Уточнила обстоятельства Лариса Гузеева. Она пояснила, что виной тому коронавирус, бушующий в мире. Артистка призналась, что сама гримируется и причесывается. Зрителей в зале нет. Нет и Володиной.
"Мы с Розой вдвоем работаем. Василиса решила для себя, что ее жизнь и жизнь ее близких ей дороже. Она, наверное, молодец, правильно поступила. Мы дураки. Но так учили раньше: "Сначала думай о Родине, потом – о себе". Мы должны развлекать. Мы должны быть на передовой... Так что не удивляйтесь", – сообщила Гузеева в своем инстаграм-аккаунте.
Зрители неоднозначно отнеслись к решению Василисы Володиной. Одни ее поддержали, отметив, что здоровье и благополучие близких не стоят никаких денег. Другие обрадовались тому, что Роза Сябитова и Лариса Гузеева, несмотря на карантин, продолжили снимать их любимое шоу.
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