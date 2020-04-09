"Плакал": Гуф рассказал о переживаниях после расставания с Кети Топурией

Оказалось, что Алексей Долматов очень тяжело переживал уход возлюбленной. Ему понадобилось много времени, чтобы прийти в себя и отпустить ситуацию.
"Практически весь этот альбом, который выходит сейчас, все треки были написаны в глубокой депрессии. Я почти полгода сидел слушал "А'Студио" и плакал", – огорошил внезапным признанием артист.
Больше всего пострадало эго Гуфа, ведь за 40 лет он ни разу не был отвергнут женщиной. "Возможно, если бы мне было лет 25, я бы просто перелистнул страницу и начал двигаться дальше", – приводит слова рэпера Starhit.
К слову, причиной расставания Кети и Алексея послужила наркозависимость исполнителя. Топурия устала постоянно вытаскивать возлюбленного. В какой-то момент она поняла, что ей не удастся спасти его от тяги к запрещенным веществам. Поэтому она ушла, оставив Долматова наедине с его проблемой.
Сейчас солистка "А'Студио" по-настоящему счастлива. Она начала встречаться с чиновником Львом Деньговым, который, мало того, что души в ней не чает, так еще и никак не связан с наркотиками.
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