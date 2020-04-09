Сообщившая о прибавлении звезда "Дома-2" набросилась на "яжматерей"

Юлия Ефременкова несколько дней назад сообщила радостную весть. Девушка в своем инстаграм-аккаунте рассказала, что у нее появился новый член семьи. Правда, реакция подписчиков сильно удивила звезду реалити-шоу.

Участница телестройки показала пушистого щенка и сказала, что малышку назвали Амели. Уже две недели собака живет с девушкой и ее молодым человеком, темнокожим красавцем Мондезиром Свет-Амуром.

Однако в комментариях под фото с животным разразился скандал. Многие подписчики посоветовали 33-летней ведущей задуматься о продолжении рода и перестать "маяться дурью". "Бред в этом возрасте ребенку так радовался нужно (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Боже я думала, что она узнала что беременна", "Ребеночек надо рожать", – написали недовольные.

Юлия Ефременкова была в шоке от непрошеных советов и разразилась гневным постом. Она решила раз и навсегда поставить точку в вопросе своего репродуктивного выбора. Девушка заявила, что не хочет детей. "После вчерашнего моего поста про нашего нового члена семьи опять пошли комментарии #яжматерей", – отметила звезда "Дома-2".

Теледива заверила фолловеров, что вопрос о наследниках является бестактным. Подобные уточнения от незнакомцев могут нанести женщине психологическую травму. "Такое ощущение, что некоторым мамочкам сложно смириться с мыслью, что существует иная жизнь – свободная, успешная, счастливая и, О БОЖЕ, без детей", – подытожила девушка.

Впрочем, Юлия Ефременкова сразу же получила жесткий ответ от всех, кто разделяет другую точку зрения. "Дети – это смысл жизни❤️с появлением ребенка и отношения меняются в семье и ценности) пока вы не станете мамой, вам этого не понять!", "Мужчина такой Как ты никогда не скажет, я хочу от тебя ребенка", – возмутились в комментариях родительницы.