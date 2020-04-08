"Ей только работать в кабаке": выпивающую на публике Собчак разнесли в пух и прах

Ксения Собчак вновь оказалась в центре скандала. Телеведущая появилась на публике в нетрезвом виде.

Ксения Собчак переживает пандемию коронавируса дома вместе с Константином Богомоловым. Чтобы не заскучать от рутины и напомнить о себе поклонникам, телеведущая иногда устраивает прямые эфиры в социальной сети "Инстаграм".

Во время одной из трансляций журналистка поссорилась со своей матерью Людмилой Нарусовой. Сенатор была возмущена тем, что ее дочь ведет прямой эфир в нетрезвом состоянии. "На столе бутылка стоит – молодцы, дожили! Лучше Платона мне покажите!", – сказала она.

Поведение журналистки также вызвало неодобрение знаменитостей. В частности, автор хита "Луна не знает пути" Тайпан осудил Ксению Собчак за пристрастие к алкоголю. По его словам, телеведущая и ее супруг подают плохой пример молодежи во время карантина.

"Эта история вызывает у меня негатив. У них растет сын, кем он в будущем может стать? Ребенок с детства наблюдает, как мать и отец заливают глаза. Он не будет знать, что хорошо, а что плохо", – отметил артист в беседе с корреспондентом "Дни.ру".

Музыкант также напомнил, что в прошлом Ксения Собчак участвовала в президентской гонке и хотела возглавить страну. "Ей только работать в кабаке, где отдыхают люди с аморальным взглядом на жизнь", – разнес журналистку Тайпан.

Досталось телеведущей и за неуважительное отношение к матери. "Это низко. Куда смотрит ее муж? Почему Константин Богомолов не может ей объяснить, как нужно вести себя по отношению к матери? Она вложила в нее свое здоровье, душу и любовь", – выразил мнение артист.