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"Ну зачем ты так со мной": униженная Собчак разрыдалась в эфире собственного шоу

Ксения Собчак. Фото: Anton Belitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ксения Собчак опубликовала новый выпуск авторской программы. На этот раз женщина взяла интервью у артиста и продюсера Александра Гудкова. Он является автором идеи клипа Филиппа Киркорова "Цвет настроения – синий". 
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В беседе с журналисткой автор популярных программ обсудил актуальный юмор. Мужчина рассказал, что для него является приемлемой шуткой, а какие темы лучше не стоит затрагивать. Например, он считает, что недопустимо обсуждать даже в юмористическом ключе педофилию. А вот на похоронах иногда грех не посмеяться, уверен Александр Гудков.

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Артист заявил, что однажды был на церемонии кремации близкого друга. Однако процессия была настолько абсурдной, что в итоге все гости не могли сдержать хохот. Гудков отметил, что его до сих пор мучает совесть.

Ксения Собчак предложила юмористу устроить своеобразный блиц. Мужчина является автором популярной ютуб-программы "Лига плохих шуток". Во время шоу две звезды зачитывают уничижительные высказывания друг о друге. Кто больше раз засмеется – тот и проиграл. Вот и телеведущая решила сымитировать передачу.

В конце Александр Гудков сообщил, что сейчас прозвучит несколько колкостей, которые не вошли в "Лигу плохих шуток". "Чем Ксения Собчак отличается от путаны? Путана соглашается на все, если ей дать денег, а Собчак – если отобрать", – выпалил шоумен и засмеялся. 

Однако ведущей было не до смеху. Это высказывание показалось ей очень обидным. У женщины покраснели глаза и она, еле сдерживая слезы, отметила: "Ну зачем ты так со мной... Я не понимаю. Мне казалось, у нас хорошее интервью, Саш. Ну зачем ты так делаешь, я реально не понимаю..."

Автор: 8 апреля 2020, 18:31

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

мия
Ответить
Собчак-человек-маска! С низкой социальной ответственностью! Пила и пьет, вела аморальной образ жизни, влезла на 1 КАНАЛ ТВ! СОБЧАК-социально опасна! Она приносит вред обществу!! Страшный человек!
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