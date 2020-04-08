"Ну зачем ты так со мной": униженная Собчак разрыдалась в эфире собственного шоу

В беседе с журналисткой автор популярных программ обсудил актуальный юмор. Мужчина рассказал, что для него является приемлемой шуткой, а какие темы лучше не стоит затрагивать. Например, он считает, что недопустимо обсуждать даже в юмористическом ключе педофилию. А вот на похоронах иногда грех не посмеяться, уверен Александр Гудков.
Артист заявил, что однажды был на церемонии кремации близкого друга. Однако процессия была настолько абсурдной, что в итоге все гости не могли сдержать хохот. Гудков отметил, что его до сих пор мучает совесть.
Ксения Собчак предложила юмористу устроить своеобразный блиц. Мужчина является автором популярной ютуб-программы "Лига плохих шуток". Во время шоу две звезды зачитывают уничижительные высказывания друг о друге. Кто больше раз засмеется – тот и проиграл. Вот и телеведущая решила сымитировать передачу.
В конце Александр Гудков сообщил, что сейчас прозвучит несколько колкостей, которые не вошли в "Лигу плохих шуток". "Чем Ксения Собчак отличается от путаны? Путана соглашается на все, если ей дать денег, а Собчак – если отобрать", – выпалил шоумен и засмеялся.
Однако ведущей было не до смеху. Это высказывание показалось ей очень обидным. У женщины покраснели глаза и она, еле сдерживая слезы, отметила: "Ну зачем ты так со мной... Я не понимаю. Мне казалось, у нас хорошее интервью, Саш. Ну зачем ты так делаешь, я реально не понимаю..."
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