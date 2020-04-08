"Ну зачем ты так со мной": униженная Собчак разрыдалась в эфире собственного шоу

Ксения Собчак опубликовала новый выпуск авторской программы. На этот раз женщина взяла интервью у артиста и продюсера Александра Гудкова. Он является автором идеи клипа Филиппа Киркорова "Цвет настроения – синий".

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