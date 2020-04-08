Напела на сотни миллионов: что оставит в наследство Надежда Бабкина

Все мы под Богом ходим. Сегодня тебе слагают панегирики и поливают елеем в эфире, а завтра те же самые люди в той же самой студии обсуждают твою медикаментозную кому и подключение к аппарату ИВЛ. Надо быть готовым ко всему.

Надежда Бабкина со своим коллективом "Русская песня" выступает уже много десятилетий. "Казачку Надю" любят и всегда ждут, поэтому концертов она дает много. И зарабатывает прилично. Три года назад на портале Госзакупок разместили контракт со стоимостью выступления певицы в Омске на Дне города. Попросила артистка 2,3 миллиона рублей плюс транспортные и бытовые расходы для себя и команды.

Тогда же появилась информация о том, что официально задекларированный доход Бабкиной за 2017 год составляет почти 30 миллионов рублей. Она владеет квартирой площадью 80 квадратных метров в Москве, а в Болгарии имеет почти 95 "квадратов". В ее собственности дом, пять земельных участков, гараж, баня и автомобиль Mercedes.

О недвижимости "казачки Нади" стоит сказать отдельно. С середины 90-х она обитает в престижном Брюсовом переулке, так что смело каждый день может говорить: "А из нашего окна площадь Красная видна!" "Сажусь, смотрю на Кремль и медитирую", – призналась Надежда в одном из интервью.

Несколько лет назад программа "Идеальный ремонт" сделала артистке подарок – отремонтировала квартиру. Гостиная, кухня и кабинет певицы были оформлены в стиле лофт.

По данным "ЦИАН", стоимость квартиры такой площади, но без дизайнерского ремонта в Брюсовом переулке начинается от 50 миллионов рублей. Жилье в Болгарии, в элитном жилом комплексе "Эмеральд", расположенном неподалеку от курортного поселка Равда (в 30 километрах от Бургаса), немного дешевле.

"Я купила там четыре квартиры. Правда, они маленькие, – говорила Бабкина в "Секрете на миллион" на НТВ. – Бывала там первые два года, сейчас мне некогда. Туда ездит невестка с детьми. Дети растут, интерес там бывать у них пройдет. Я чувствую, что мы эти квартиры не продадим никогда в жизни!"

У Надежды Бабкиной есть единственный сын – Данила Владимирович Бабкин, владелец юридической фирмы и звонарь храма Спаса Нерукотворного в Москве. Живет он в том же доме, что и знаменитая мать, но этажом выше. А несколько лет назад в деревне Дубцы под Звенигородом он выстроил для Бабкиной особняк.

Первый муж певицы, барабанщик Владимир Заседателев, давно умер. С Евгением Гором отношения у звезды не оформлены. Проблем с делением наследства у ее родных возникнуть не должно. Впрочем, миллионы Бабкиной – вероятно, последнее, о чем они думают. Сейчас важно, чтобы певица поправилась, вернулась на сцену и еще много лет радовала всех.