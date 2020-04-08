"Ситуация серьезная": Малышева узнала о состоянии тяжелобольной Бабкиной

Россияне молятся о здоровье народной артистки Надежды Бабкиной, которая в начале апреля была госпитализирована с подозрением на коронавирус. COVID-19 у певицы не выявили, но ее состояние тяжелое.
Бабкину ввели в кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Узнать подробности решила телеведущая Елена Малышева. Некоторыми фактами доктор поделилась с общественностью.
"Она в реанимации. Ситуация у нее серьезная, но, как говорят врачи, стабильная", – цитирует ведущую программы "Жить здорово" издание "7 Дней".
Малышева не подтвердила информацию о том, что Бабкина находится в искусственной коме. Телеведущая призвала надеяться на хорошее завершение этой истории.
Напомним, что недавно выписался из больницы в Коммунарке Лев Лещенко, который попал туда с коронавирусом. Народный артист чувствует себя хорошо.
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