"Он видит все": 9-летний сын рэпера Гуфа обвинил отца в наркомании

Судя по всему, исполнителю не удалось добиться расположения сына. Артист винит в разладе с ним бывшую жену. Гуф уверен, что именно она настроила девятилетнего мальчика против него.
Накануне Алексей опубликовал скриншот переписки с наследником в своем инстаграм-аккаунте. Сэм отметил, что ждет денег. Когда отец спросил, пришли ли средства, тот промолчал. Долматов записал голосовое сообщение и получил шокирующий ответ. "Ты наркоман", – заявил Сэм.
Анохина написала бывшему мужу в комментариях под постом: "Ты хуже делаешь только своему сыну, побереги уже его нервы. Он вырос и видит все. Я тебя всю жизнь прикрываю и перед Сэмом, и перед всеми. Удачи тебе. Надеюсь, ты уверен в том, что делаешь..."
Напомним, что Гуф и Айза развелись в 2013-м. Их сыну на тот момент было три года. Причиной разрыва отношений стала измена Долматова. Позже Анохина вышла замуж второй раз и подарила новому избраннику наследника, которого назвали Элвисом.
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