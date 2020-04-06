Собчак "засветила" голую грудь перед многомиллионной аудиторией

Журналистка Ксения Собчак опубликовала в личном инстаграм-аккаунте видео, где рассказала об уходе за телом и продемонстрировала различные косметические средства. Однако телеведущая, видимо, забыла, что стоит в ванной комнате совсем голая. Внимательные зрители рассмотрели грудь знаменитости.
Обнаженный бюст Ксения "засветила", приблизившись к стоящей на полке сыворотке. Во флаконе появилось отражение звезды. Вполне вероятно, Собак не заметила конфуза, потому что видео она не удалила из "Сторис". Позже кадры оказались в телеграм-канале Yobajur, где обсудили эту неловкую ситуацию.
Отметим, что телеведущая любит публиковать эротические фотографии, но при этом прикрывает пикантные места. Недавно "блондинка в шоколаде" шокировала поклонников публикацией в "Инстаграм".
Она выложила видео, где Константин Богомолов трогает ее грудь. Подписчики возмутились откровенностью журналистки. Ксения в ответ заявила, что не считает это постыдным, для нее этот ролик – красивая картинка.
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