"Сволочи, только жрете целыми днями!": Гузеева набросилась на мужа

Ведущая передачи "Давай поженимся!" Лариса Гузеева рассказала, как ее семья переживает карантин. Супруг артистки Игорь Бухаров не отходит от холодильника.

На своей странице в соцсети "Инстаграм" телеведущая опубликовала видеозапись, на которой ее супруг, укутавшись в одеяло, танцует на кухне. Мужчина пытается открыть дверь холодильника, однако его одергивает артистка. "А ну закрой, я сказала. Молись давай. Сволочи, только жрете целыми днями!", – разразилась гневной речью Лариса Гузеева.

Многие пользователи оценили юмор супругов: "Как у вас весело", "Прикольно, юмор нам всем в помощь", "Класс, лучше пусть все радуются и дурачатся". Некоторые поклонники признались, что тоже стали чаще заглядывать в холодильник из-за карантина: "Я так стою уже неделю", "Хорошо, что я не один такой".

Однако другие пользователи раскритиковали ролик. По их мнению, супругам нечем заняться на самоизоляции, и поэтому они снимают такие бессмысленные видео. "Взрослые люди, а чем занимаются? Похоже, нормальных людей все меньше и меньше", "Так скоро в дурку все попадем, ничего святого", – выразили мнение подписчики.

Напомним, Лариса Гузеева вышла замуж за ресторатора Игоря Бухарова в 1999 году. Они познакомились еще в конце 1970-х годов и на протяжении многих лет сохраняли дружеские отношения. В 2000 году актриса родила супругу дочь Ольгу.