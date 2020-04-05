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"Много расплодилось уродов": Гузеева встала грудью за оплеванную дочь

Лариса Гузеева. Фото: Roman Denisov/Russian Look/www.globallookpress.com
Ведущая программы "Давай поженимся!" Лариса Гузеева очень любит свою дочь и никому не даст ее в обиду. Артистка резко высказалась о недоброжелателях, которые критикуют ее наследницу.
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Знаменитость показала поклонникам, чем занимается ее дочь во время карантина. На своей странице в социальной сети "Инстаграм" Лариса Гузеева опубликовала видеозапись, где Ольга демонстрирует необычный грим. 

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 Лариса Андреевна Гузеева

Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

Доступ к комментированию поста телеведущая ограничила. Свое решение она объяснила тем, что устала от нападок злопыхателей. "Слишком много расплодилось уродов, подожду, пока они захлебнутся в своей желчи. Личные сообщения я тоже удаляю, не читая", – заявила телеведущая.

На прошлой неделе дочери Ларисы Гузеевой исполнилось 20 лет. Телеведущая поздравила свою наследницу, опубликовав трогательный пост в личном микроблоге. Пока одни пользователи пожелали девушке здоровья и счастья, другие оплевали ее. После этого артистка удалила все комментарии.

Напомним, Ольга – второй ребенок Ларисы Гузеевой. Она родилась в браке телеведущей с ресторатором Игорем Бухаровым. В прошлом году у девушки обнаружили доброкачественную опухоль. Дочери актрисы назначили гормональные препараты.

От приема лекарств состояние Ольги ухудшилось: она начала страдать от бессонницы и мигрени. Кроме того, девушка набрала несколько лишних килограммов. Через некоторое время наследница Ларисы Гузеевой решила отказаться от препаратов.

Автор: 5 апреля 2020, 12:19

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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В семье Гузеевой два урода - сама Гузеева и её больная на голову дочь, у которой не будет нормального будущего.
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