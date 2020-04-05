"Много расплодилось уродов": Гузеева встала грудью за оплеванную дочь

Знаменитость показала поклонникам, чем занимается ее дочь во время карантина. На своей странице в социальной сети "Инстаграм" Лариса Гузеева опубликовала видеозапись, где Ольга демонстрирует необычный грим.
Доступ к комментированию поста телеведущая ограничила. Свое решение она объяснила тем, что устала от нападок злопыхателей. "Слишком много расплодилось уродов, подожду, пока они захлебнутся в своей желчи. Личные сообщения я тоже удаляю, не читая", – заявила телеведущая.
На прошлой неделе дочери Ларисы Гузеевой исполнилось 20 лет. Телеведущая поздравила свою наследницу, опубликовав трогательный пост в личном микроблоге. Пока одни пользователи пожелали девушке здоровья и счастья, другие оплевали ее. После этого артистка удалила все комментарии.
Напомним, Ольга – второй ребенок Ларисы Гузеевой. Она родилась в браке телеведущей с ресторатором Игорем Бухаровым. В прошлом году у девушки обнаружили доброкачественную опухоль. Дочери актрисы назначили гормональные препараты.
От приема лекарств состояние Ольги ухудшилось: она начала страдать от бессонницы и мигрени. Кроме того, девушка набрала несколько лишних килограммов. Через некоторое время наследница Ларисы Гузеевой решила отказаться от препаратов.
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