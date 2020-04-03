Не назначили лечения: зараженная COVID-19 звезда "Счастливы вместе" находится на грани

Янина Бугрова, известная по сериалам "След" и "Счастливы вместе", сообщила, что заразилась коронавирусом. Девушка страдает без помощи врачей.

Артистка уже около недели борется с китайской инфекцией. Последнее место, куда ездила звезда, – Сочи. На курорт девушка отправилась на машине с компанией знакомых. Друзья провели несколько дней на Красной поляне, а потом один за другим почувствовали недомогание.

Янина Бугрова заявила, что вернулась в Москву 28 марта и сразу поехала домой, однако мать ее не впустила. Актриса уверена, что родительница поступила правильно, ведь иначе могла заболеть вся семья. Женщина дала дочери ключи от своей квартиры, и сейчас артистка находится там. "Поставила мне условие: домой зайдешь, только если тест на "корону" будет отрицательный", – цитирует Бугрову издание "Комсомольская правда".

Уже через день Янина почувствовала себя плохо, вызвала скорую помощь и сделала тест на коронавирус. Анализ на COVID-19 оказался положительным. Однако врачи не назначили ей лечения, сказав, что к ней пришлют спецбригаду. С тех пор прошла почти неделя, но никто до девушки так и не добрался, кроме участкового, который удостоверился, что актриса соблюдает карантин.

Янина Бугрова сообщила, что с каждым днем становится все хуже. Ее мучает сухой кашель, боль в горле и слабость. Актриса ничем не лечится, ведь медики так и не дали рецептов на препараты, которые могут улучшить состояние. "Боюсь, что при таком раскладе все закончится пневмонией", – переживает артистка.

Как отметила девушка, возможно, друзья заразились по пути в Сочи. На одной из стоянок они покупали продукты и столкнулись с ребятами, которые недавно вернулись из Германии.