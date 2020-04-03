Энистон заставила возбужденного Питта томиться без секса

Свидетель романа звезд Голливуда рассказал, как развивались их отношения 20 лет назад. Дженнифер Энистон долгое время томила Брэда Питта, не подпуская к телу.
Знаменитый сердцеед добивался секса с возлюбленной целых девять месяцев. Все это время они только целовались, сообщает Mirror.
Анонимный инсайдер считает, что артистка поступила очень мудро, запретив возлюбленному распускать руки. Подобного у Питта в жизни не было, во всяком случае, до Энистон.
Напомним, что слухи о воссоединении звездной четы пошли после того, как артисты посетили премию Гильдии киноактеров США. Папарацци сняли актеров за кулисами: они счастливо улыбались и очень тепло общались.
Как писали "Дни.ру", Дженнифер Энистон и Брэд Питт расстались в 2005 году после пяти лет брака. Артист ушел от жены к Анджелине Джоли. С той он расстался через 11 лет отношений. В 2018 году Дженнифер Энистон развелась с Джастином Теру.
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