Энистон заставила возбужденного Питта томиться без секса

Вскрылись пикантные подробности отношений Брэда Питта и Дженнифер Энистон. Оказывается, артисту пришлось девять месяцев добиваться близости.

Свидетель романа звезд Голливуда рассказал, как развивались их отношения 20 лет назад. Дженнифер Энистон долгое время томила Брэда Питта, не подпуская к телу.

Знаменитый сердцеед добивался секса с возлюбленной целых девять месяцев. Все это время они только целовались, сообщает Mirror.

Анонимный инсайдер считает, что артистка поступила очень мудро, запретив возлюбленному распускать руки. Подобного у Питта в жизни не было, во всяком случае, до Энистон.

Напомним, что слухи о воссоединении звездной четы пошли после того, как артисты посетили премию Гильдии киноактеров США. Папарацци сняли актеров за кулисами: они счастливо улыбались и очень тепло общались.

Как писали "Дни.ру", Дженнифер Энистон и Брэд Питт расстались в 2005 году после пяти лет брака. Артист ушел от жены к Анджелине Джоли. С той он расстался через 11 лет отношений. В 2018 году Дженнифер Энистон развелась с Джастином Теру.