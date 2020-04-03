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Энистон заставила возбужденного Питта томиться без секса

Брэд Питт. Фото: AdMedia/www.globallookpress.com
Вскрылись пикантные подробности отношений Брэда Питта и Дженнифер Энистон. Оказывается, артисту пришлось девять месяцев добиваться близости.
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Свидетель романа звезд Голливуда рассказал, как развивались их отношения 20 лет назад. Дженнифер Энистон долгое время томила Брэда Питта, не подпуская к телу.

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Дженнифер Энистон актриса

Знаменитый сердцеед добивался секса с возлюбленной целых девять месяцев. Все это время они только целовались, сообщает Mirror.

Анонимный инсайдер считает, что артистка поступила очень мудро, запретив возлюбленному распускать руки. Подобного у Питта в жизни не было, во всяком случае, до Энистон. 

Напомним, что слухи о воссоединении звездной четы пошли после того, как артисты посетили премию Гильдии киноактеров США. Папарацци сняли актеров за кулисами: они счастливо улыбались и очень тепло общались.

Как писали "Дни.ру", Дженнифер Энистон и Брэд Питт расстались в 2005 году после пяти лет брака. Артист ушел от жены к Анджелине Джоли. С той он расстался через 11 лет отношений. В 2018 году Дженнифер Энистон развелась с Джастином Теру.

Автор: 3 апреля 2020, 14:35
ФОТОРЕПОРТАЖ

Дженнифер Энистон похорошела перед воссоединением с Брэдом Питтом

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