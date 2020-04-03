"Вброс": сделано заявление о мерзкой лжи Степаненко о Петросяне

Евгений Петросян опроверг слухи о владении картинами на миллиард рублей. Он заявил, что некоторые из полотен являются копиями.

Адвокат артиста Сергей Жорин прокомментировал появившуюся в Сети информацию о том, что артист прятал от Елены Степаненко полотна Айвазовского, Шишкина и других художников в кладовке. Евгений Петросян якобы хотел их вынести из общей квартиры.

Жорин предположил, что слух о картинах запустила юмористка: мол, на такую ложь она решилась, чтобы испортить репутацию экс-супругу. "Скорее всего, этот вброс Степаненко затеяла", – цитирует адвоката сайт "Комсомольская правда".

Юрист подчеркнул, что сама бывшая жена Петросяна не гнушается выносить из дома совместно нажитое имущество. Жорин отметил, что они с клиентом всерьез опасаются, как бы артистка не разбазарила семейные ценности. По его словам, спор Степаненко и Петросяна в ближайшее время не разрешится, и судебный процесс затянется надолго.

Как писали "Дни.ру", артисты развелись в 2018 году, но до сих пор не могут поделить имущество. Адвокат Евгения Петросяна считает, что шумиху в СМИ инициирует бывшая жена юмориста, заказывая о нем статьи.