Звезда Голливуда поплатилась за избиение Джонни Деппа

Избившая Джонни Деппа Эмбер Херд сейчас находится под большим давлением общественности. Поклонники требовали лишить актрису роли в новом "Аквамене". Студия Warner Bros. не на шутку об этом задумалась.

Карьера Эмбер Херд может серьезно пострадать после ее откровенного признания в избиении бывшего мужа, Джонни Деппа. Поклонники ополчились на звезду и больше не хотят видеть ее в сиквеле "Аквамена". Они даже создали петицию и потребовали лишить Эмбер роли в фильме.

Похоже, студия Warner Bros. обратила внимание на негодующих фанатов и всерьез рассматривает возможность исключить Херд из продолжения фильма. Не исключен вариант сократить экранное время героини Эмбер в сиквеле.

Место экс-супруги Деппа в "Аквамене" может занять звезда сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк. Именно ее кандидатуру советуют взамен.

Съемки "Аквамена-2" начнутся не раньше 2021 года, поэтому у Warner Bros. есть достаточное количество времени, чтобы решить судьбу Эмбер Херд.

Напомним, актриса подала на развод с Джонни Деппом в 2016 году. Херд обвинила экс-возлюбленного в избиениях. Позже Депп подал иск против нее и потребовал 50 миллионов долларов за клевету. После того, как в Сети появилась запись разговора, где Эмбер признается в избиении бывшего мужа, Джонни выиграл дело в суде.