"Убью ее или сожгу": Джонни Депп угрожал смертью Эмбер Херд

Актер не может восстановить репутацию и вернуться в кино, пока идут судебные разбирательства. На недавнем заседании продолжили обсуждать иск 56-летнего Джонни Деппа к The Sun. Звезда Голливуда уверена: журналисты клевещут, не имея доказательств.
Представители издания решили парировать и продемонстрировали суду переписку артиста с коллегой Полом Беттани. "Я убью ее или сожгу. Потом займусь сексом с ее сгоревшим трупом, чтобы удостовериться, что она действительно мертва", – отмечал Джонни.
В переписке шла речь и об алкогольной зависимости Деппа. Актер из "Пиратов Карибского моря" рассказывал другу, что не ел по три дня, пил спиртное и принимал таблетки. В "рацион" входили виски, водка с энергетиками, шампанское и прочее.
Обвинение настаивает на том, что Джонни избивал Эмбер, угрожая убить. Однако актер уверяет: он лишь защищался, супруга сама проявляла агрессию. Его адвокаты предоставили доказательства этого.
Напомним, что Депп и Херд были вместе пять лет. Паре удавалось скрывать конфликты от общественности. На развод Эмбер подала весной 2016 года.
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