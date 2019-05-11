Стало известно о темном прошлом русской невесты Джонни Деппа
Тяжелый бракоразводный процесс в Эмбер Херд больно ударил по репутации и карьере Джонни Деппа. Новой избранницей звезды Голливуда спустя два года после скандального расставания стала танцовщица из Санкт-Петербурга Полина Глен.
Как представитель Деппа рассказал журналистам, актер познакомился с гоу-гоу гёрл на одной из вечеринок. Звезду зацепило то, что Полина его даже не узнала – при знакомстве она призналась, что не смотрела фильмы с участием Деппа. Именно поэтому актер уверен, что у Глен к нему искренние чувства и она не охотиться за его состоянием.
"Ей совсем не нужны деньги", – уверенно заявил Депп, добавив, что собирается прилететь в Санкт-Петербург для знакомства с родителями своей новой возлюбленной.
Однако спустя несколько недель после появления информации о союзе Полины и Джони в Сети появилась информация о темном прошлом девушки. Ее бывшие коллеги рассказали, что Полина могла заниматься эскортом и давно мечтала о богатом муже.
"Про Полину и ее подругу Аню ходили слухи, что девочки занимаются эскортом. Доказательств не было, но они часто отлучались якобы по делам", – рассказала танцовщица Олеся Соловьева порталу "СтарХит". По ее словам, Полина постоянно зависала на сайтах знакомств и рассказывала, что ищет богатого мужа. На примете у нее было сразу несколько кандидатов.
Кроме того, по словам Соловьевой, Полина вела себя вызывающе рядом с тренером.Неприятные сплетни о Полине Глен дошли до американских фанатов актёра. Поклонники заявляют, что нашли анкету девушки и точную цену за ночь с ней. Джонни Депп не комментирует слухи об избраннице.
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