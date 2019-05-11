Стало известно о темном прошлом русской невесты Джонни Деппа

27-летняя танцовщица из Петербурга Полина Глен может оказаться не той, за кого себя выдает. Звезда "Пиратов Карибского моря" ранее заявил, что его новую пассию "совсем не интересуют деньги", однако СМИ утверждают, что это не совсем так.

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