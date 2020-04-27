Достойно деревенщины: раскритиковавшую феминисток Долину обвинили в безграмотности

64-летняя Лариса Долина подверглась критике за слова о феминизме. Народная артистка России считает, что женщина создана для любви.

По мнению Ларисы Долиной, сторонницы феминизма лукавят, когда делают свои громкие заявления. Ведь женщина создана для любви и она не может не зависеть от мужчины. "Участницы этих движений, наверное, просто хотят на себя внимание обратить", – посчитала народная артистка.

Такие слова не могла не прокомментировать 62-летняя писательница Мария Арбатова. Она думает, что подобные заявления делают приехавшие из деревни люди, которые доили коров и никогда не читали книги. Также Арбатова обратила внимание, что за Долиной никогда не стоял мужчина. Все свои деньги она заработала сама, еще артистка помогает содержать семью. Именно поэтому писательница удивилась, когда услышала такие слова от Ларисы Александровны.

"Она всегда казалась интеллигентным человеком, но выяснилось, что она не знает азов истории родной страны", – цитирует Арбатову StarHit.

Писательница отметила, что именно феминизм помог Долиной добиться того, что сейчас имеет. Благодаря сторонницам этого движения появилась равная оплата труда, возможность уходить в декретный отпуск, а также равенстве полов, напомнила Мария Ивановна.