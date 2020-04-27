Пытающаяся стрясти деньги певица Наргиз связалась с бандитами

Знаменитость вновь в центре скандала. Певица Наргиз не нашла общий язык с организатором гастролей Игорем Малюковым.

О конфликте вокалистки и устроителя концертов журналистам поведал адвокат последнего Майя Сандлер. Защитница сообщила, что у Малюкова вымогают деньги, его жизни и здоровью угрожают. Противоправные действия, по словам юриста, совершают нанятые певицей Наргиз бандиты.

Конфликт разгорелся из-за воронежского концерта вокалистки в ноябре прошлого, 2019 года. По словам Сандлер, певица Наргиз не смогла собрать полный зал. Более того, во время выступления звезда вела себя неподобающе: "выходила на сцену с литровой бутылкой виски и вещала матом".

Затраты на рекламу и организацию мероприятия превысили доходы от продажи билетов. Малюков предложил вокалистке сесть за стол переговоров и пересмотреть контракт: обычно артист и организатор гастролей делят убытки пополам. Артистка навстречу идти не захотела. Помощник звезды потребовал выплатить гонорар за концерт в полном объеме.

"Это ваши проблемы, мне все равно, сколько вы потратили, не певица неинтересна зрителю, а вы плохо билеты продаете! И куплены билеты или нет, нам не важно, какая сумма прописана в договоре, столько и платите, мы бесплатно не работаем!" – процитировала доверенное лицо певицы Наргиз Майя Сандлер в беседе с "Комсомольской правдой".

Позже с Игорем Малюковым связался некий человек. Незнакомец пообещал любыми способами вытрясти деньги с прокатчика в пользу скандальной певицы Наргиз. Сандлер подчеркнула также, что устроителю концерта вокалистки пришлось вложить свои деньги в тот злополучный гастрольный тур.