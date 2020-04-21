"Повели себя как последние подонки": Наргиз Закирова с любовником переполошили весь отель

После расставания с продюсером Максимом Фадеевым Наргиз Закирова то и дело попадает в неприятности. На сей раз на певицу пожаловался один из организаторов ее концертов.

Недавно стало известно, что концерты Наргиз Закировой в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе были отменены. Отметим, что это случилось до того, как случилась пандемия коронавируса. Недавно Наргиз пожаловалась, что якобы это организаторы буквально в последний момент создали такие условия, по которым она не могла выступать. При этом у себя в "Инстаграм" певица указала, что мог быть отменен и концерт в Воронеже, но тут на помощь ей пришли юристы.

И вот сейчас совершенно неожиданно появились скандальные подробности срыва тех самых концертов в южных городах России. Один из организаторов тура, директор концертного агентства из Воронежа Игорь Малюков обвинил Наргиз Закирову во лжи. "Наргиз лила на нас клевету, якобы мы без всякой причины отменяли ее концерты", – заявил он.

По словам Малюкова, выступление Закировой не состоялись по банальной причине – билетов было раскуплено очень мало. При этом он отметил, что работал с Наргиз, когда та еще сотрудничала с Максимом Фадеевым. В то время она была популярна у слушателей и хорошо продавалась. Но после того, как она рассталась с продюсером, тот запретил ей исполнять старые хиты. Но представители Закировой уверили Малюкова, что у них есть новая концертная программа. "Но я же не знал, что эти новые песни будут нецензурные", – пожаловался организатор.

"Наргиз выходила на сцену с алкоголем, пила прямо перед зрителями и ругалась матом. Из-за этого у меня в каждом городе возникали проблемы", – сообщил Малюков. После концерта в Воронеже их только прибавилось. Выступив, Наргиз Закирова и ее любовник Антон Ловягин устроили в отеле такое веселье, что пришлось даже расселять людей, у которых были номера рядом с ними.

"За один день Наргиз с Ловягиным выгребли из мини-бара весь алкоголь, какой там только был, – и водку, и коньяк, и текилу", – компетентно рассказал Малюков. По его словам, счет в размере 30 тысяч парочка так и не оплатила, и пришлось выкладывать деньги ему.

"По райдеру я должен был поставить ей один литр виски в гримерке. Я этот литр поставил. А если им захотелось побухать вечерком в отеле, я-то здесь при чем? Я делал им только добро. Помогал им во всем. А они начали вот так ноги об меня вытирать. Повели себя как последние подонки", – цитирует организатора "Экспресс газета".