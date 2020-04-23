Страдающая от чудовищной болезни Семенович готова снова лечь под нож хирурга

Анна Семенович в выпуске программы "Алена, блин!" призналась, что планирует уменьшить грудь. Певица пока не торопится, однако рассказала, когда точно решится на коррекцию бюста.

Артистка страдает от редкого заболевания – гигантомастии. При данной особенности тела грудь женщины растет в течение всей жизни. Бурное развитие молочных желез останавливает только менопауза, а помочь с уменьшением может лишь пластический хирург. Причем одной операцией обойтись сложно, ведь через десять лет бюст, скорее всего, снова будет довольно объемным.

Анна Семенович уже делала одну процедуру. "У меня тоже есть еврейские крови. Они дают вот такую особенность, что у женщин большая грудь", – добавила артистка. Она отметила, что в Израиле уменьшение молочных желез даже квотируется. Звезда заявила, что она бы еще раз легла под нож хирурга, чтобы скорректировать объемы.

"Ну я сначала детей хочу родить, а потом почему бы и нет. Материала много, есть из чего делать красивые сиси! Чтоб они были после рождения двух детей, как будто в 25, так что почему нет", – отметила артистка.

Женщина добавила, что раньше сильно обижалась на людей за острословие про бюст. "И столько шуток мерзких в мой адрес, наверное, ни в чей не отпускали про грудь. Стебали, как только могли. В какой-то момент меня это просто так достало, ну реально", – отметила Анна Семенович.