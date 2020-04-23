52-летняя Яна Поплавская показала кадры со свадьбы

Яна Поплавская собиралась замуж за Евгения Яковлева весной. Она планировала приурочить важное событие к новоселью. Влюбленные построили дом. Они не скрывали, что особняк записан только на артистку. И вот наконец 52-летняя артистка обнародовала кадры, на которых пара запечатлена в ЗАГСе. Вот только это оказались не Поплавская с Яковлевым, а ее старший сын Клим с бывшей женой Евгенией. "Все это подтверждает лишь одно – настоящая любовь не знает преград, никакой коронавирус ей не страшен! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)" – торжествующе заявила актриса.
Она рассказала, что не смогла присутствовать на торжественной церемонии. "Самое странное и поразительное, что я наблюдала за церемонией вот так же, как видите ее вы – виртуально! Это трудно осознать, проще просто принять!" – призналась Яна Поплавская. Она отметила, что очень рада за своего старшего сына.
Яна Поплавская напомнила, что скоро они с Евгением Яковлевым отметят пятилетие отношений. Ранее в интервью актриса рассказала, что уже давно получила предложение руки и сердца от возлюбленного, но согласилась лишь сейчас, потому что хотела проверить отношения.
Вообще, влюбленные не планировали устраивать пышное торжество. Яна Поплавская также отказалась от перспективы специального похудения к свадьбе. Что касается совместного имущества, Яковлев уже переписал недвижимость на Поплавскую.
После свадьбы актриса хочет оставить свою фамилию. Она пояснила, что работала на нее с четырех лет, да и Яковлев не против. А вот с общими детьми дела обстоят сложнее. "Решили пожить для себя. Ну рожу малыша, ему стукнет десять, а мне 60. В чем кайф? Сказать себе, что я псевдомолодая мама? Смешно! Но если бы вдруг случилось, я бы не прервала беременность. Знаю, муж поднимет ребенка", – говорила в интервью Яна Поплавская.
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