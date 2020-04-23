52-летняя Яна Поплавская показала кадры со свадьбы

Яна Поплавская собралась замуж за своего давнего возлюбленного, радиоведущего Евгения Яковлева. Теперь же звезда фильма про Красную Шапочку показала видео со свадьбы.

Яна Поплавская собиралась замуж за Евгения Яковлева весной. Она планировала приурочить важное событие к новоселью. Влюбленные построили дом. Они не скрывали, что особняк записан только на артистку. И вот наконец 52-летняя артистка обнародовала кадры, на которых пара запечатлена в ЗАГСе. Вот только это оказались не Поплавская с Яковлевым, а ее старший сын Клим с бывшей женой Евгенией. "Все это подтверждает лишь одно – настоящая любовь не знает преград, никакой коронавирус ей не страшен! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)" – торжествующе заявила актриса.

Она рассказала, что не смогла присутствовать на торжественной церемонии. "Самое странное и поразительное, что я наблюдала за церемонией вот так же, как видите ее вы – виртуально! Это трудно осознать, проще просто принять!" – призналась Яна Поплавская. Она отметила, что очень рада за своего старшего сына.

Яна Поплавская напомнила, что скоро они с Евгением Яковлевым отметят пятилетие отношений. Ранее в интервью актриса рассказала, что уже давно получила предложение руки и сердца от возлюбленного, но согласилась лишь сейчас, потому что хотела проверить отношения.

Вообще, влюбленные не планировали устраивать пышное торжество. Яна Поплавская также отказалась от перспективы специального похудения к свадьбе. Что касается совместного имущества, Яковлев уже переписал недвижимость на Поплавскую.

После свадьбы актриса хочет оставить свою фамилию. Она пояснила, что работала на нее с четырех лет, да и Яковлев не против. А вот с общими детьми дела обстоят сложнее. "Решили пожить для себя. Ну рожу малыша, ему стукнет десять, а мне 60. В чем кайф? Сказать себе, что я псевдомолодая мама? Смешно! Но если бы вдруг случилось, я бы не прервала беременность. Знаю, муж поднимет ребенка", – говорила в интервью Яна Поплавская.

