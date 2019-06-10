Поплавскую с огромным животом поздравляют с беременностью
"Жду девочку!" – подписала кадр артистка, породив слухи. Пользователи соцсети принялись поздравлять знаменитость с будущим пополнением в семье.
"Яночка! Посылайте всех в …! Пусть в своей жизни разберутся! Что ли им кормить и ночами вставать?! Вы молодец и умничка! Дай Бог Вам всего наилучшего! А Бог Вам дочь дал – это такая награда!", "Яна, там, похоже, двойня?", "Блин, поверила и порадовалась! Потом прочла комментарии, и настроение упало", – высказались подписчики 51-летней Поплавской.
Многие обратили внимание на то, что рядом с артисткой стоит видеокамера. Судя по всему, она принимает участие в съемках нового фильма.
Отметим, что в последнее время знаменитость несколько раз подозревали в беременности. С 2015 года актриса живет с радиоведущим Евгением Яковлевым, который моложе на 12 лет. Яна с возлюбленным строят дом в Подмосковье и счастливы вместе.
Напомним, что у Яны Поплавской есть двое сыновей от режиссера Евгения Гинзбурга. Клим родился в 1985 году, Никита появился на свет в 1996-м.
Как писали "Дни.ру", актриса была гостьей программы "Судьба человека" на канале "Россия-1". Яна Поплавская рассказала, почему рухнул ее брак с Евгением Гинзбургом. Звезда также поведала, что в 80-х была беременна от режиссера, но на седьмом месяце потеряла дочь.
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