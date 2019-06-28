52-летняя Поплавская потрясена жуткой реакцией на позднюю беременность
Несколько дней назад Яна Поплавская опубликовала в Instagram фотографию, на которой запечатлена с большим животом. "Жду девочку", – коротко подписала снимок актриса. Реакция не замедлила последовать, причем в основном негативная.
В итоге Поплавская выложила пост, в котором пояснила: кадр был сделан во время съемок, и она не беременна. Артистка очень расстроена из-за негатива в свой адрес.
"Потрясена злобными, жестокими, оскорбительными комментариями о моей старческой деменции, о психической неполноценности, о том что я бабка и внуков надо ждать и что рожу непонятно кого (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)! ЭТО ПИСАЛИ ЖЕНЩИНЫ!!! ЖЕНЩИНЫ, которые решили , что я действительно жду ребенка! ЖЕНЩИНЫ у которых в акаутах фото их детей и внуков", – отметила Яна.
Звезда не смогла сдержать эмоций. "Вы озверели, сошли с ума, как же можно растить детей , ждать любви, если злоба и ненависть выливается через край???🔥" – спросила Яна Поплавская.
Впрочем, она отметила, что были и положительные комментарии. "Ни один Мужик не написал гадостей , только хорошее! Спасибо за огромное количество Потрясающих Комментариев от тех людей, которые желали счастья, радости и здоровья не понимая, что это фотография со съемочной площадки! Значит есть надежда, что не у всех искалечены души и киносценарий правильный, честный отражающий состояние общества!" – поблагодарила за поддержку Яна Поплавская.
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