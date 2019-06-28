52-летняя Поплавская потрясена жуткой реакцией на позднюю беременность

Яна Поплавская призналась, что крайне расстроена реакцией общественности на фото, которое она выложила ранее. Популярная актриса продемонстрировала большой живот.

Несколько дней назад Яна Поплавская опубликовала в Instagram фотографию, на которой запечатлена с большим животом. "Жду девочку", – коротко подписала снимок актриса. Реакция не замедлила последовать, причем в основном негативная.

В итоге Поплавская выложила пост, в котором пояснила: кадр был сделан во время съемок, и она не беременна. Артистка очень расстроена из-за негатива в свой адрес.

"Потрясена злобными, жестокими, оскорбительными комментариями о моей старческой деменции, о психической неполноценности, о том что я бабка и внуков надо ждать и что рожу непонятно кого (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)! ЭТО ПИСАЛИ ЖЕНЩИНЫ!!! ЖЕНЩИНЫ, которые решили , что я действительно жду ребенка! ЖЕНЩИНЫ у которых в акаутах фото их детей и внуков", – отметила Яна.

Звезда не смогла сдержать эмоций. "Вы озверели, сошли с ума, как же можно растить детей , ждать любви, если злоба и ненависть выливается через край???🔥" – спросила Яна Поплавская.

Впрочем, она отметила, что были и положительные комментарии. "Ни один Мужик не написал гадостей , только хорошее! Спасибо за огромное количество Потрясающих Комментариев от тех людей, которые желали счастья, радости и здоровья не понимая, что это фотография со съемочной площадки! Значит есть надежда, что не у всех искалечены души и киносценарий правильный, честный отражающий состояние общества!" – поблагодарила за поддержку Яна Поплавская.